新年替毛孩打底　慈愛動物醫院「新春三大照護」優惠一次看

記者李依融／綜合報導

農曆新年腳步接近，不少飼主也開始替家中犬貓規劃新一年的飲食與健康照護。慈愛動物醫院宣布，將於2026年1月15日至3月18日，於全台慈愛百貨門市推出「新春限定・超值開搶 NEW YEAR SALE」，主打整合處方飼料、驅蟲防護與口腔照護三大需求。

在處方飼料族群方面，活動規劃加購優惠：購買犬用處方飼料任一包，可用99元優惠價加購 C.C.P 機能雞肉零食一包；購買貓用處方飼料任一包，則可用42元加購滴雞精肉泥6條，強調在遵循醫療建議的前提下，也兼顧毛孩日常適口性需求。

驅蟲防護則同步推出多款方案，包含指定品牌買一送一、指定藥品半價加購，以及單盒 99 元「免操心」等，讓飼主能依生活環境與風險評估，建立更完整的防護規劃。

口腔照護同樣列為本次活動重點之一，活動期間C.E.T系列潔牙片(S／M)、益口清、雙酵素牙膏與牙刷組皆推出組合優惠，協助飼主在日常照護中降低口腔疾病風險。

另外，慈愛也在指定門市（仁德／高雄／九如）推出 LINE 好友活動，整合醫療服務與百貨消費回饋：LINE新好友可享醫療掛號費折抵 50 元，百貨新好友則有百貨飼料消費滿1000元送100元折價券1張（不可累贈），另贈寵物美容SPA免費體驗券1張；既有好友也有加碼送，包含百貨全館消費滿2000元送「毛髮深層護理免費升級券」1張，以及醫療初診或施打疫苗送「洗澡體驗9折券」1張。

注意事項：美容相關服務兌換期間：2026/2/9–2/22不得使用，各項優惠恕不與其他活動併用，院方保有活動內容調整與最終解釋權。

▲新年幫毛孩顧健康！（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）



慈愛表示，透過新春期間的整合優惠，期望協助飼主以更合理的預算，完成毛孩全年健康照護的基礎準備；同時也提醒，處方飼料與藥品皆須依獸醫師專業指示使用，活動優惠商品數量有限、售完為止，如有疑問可於門市現場諮詢。

▲新年祝福毛孩們吃得有春、喜迎大福！（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）