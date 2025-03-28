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東森寵物4月新優惠！　住宿美容、抽獎、公益一次滿足

東森寵物4月活動。（圖／東森寵物提供）

▲溫暖的4月到來，東森寵物也推出新優惠寵愛毛孩。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物4月推出三大重磅企劃，不只讓毛孩享受專業服務，還能讓家長輕鬆省荷包、天天抽好康，甚至做愛心幫助浪浪吃飽飽。

東森寵物4月活動。（圖／東森寵物提供）

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【活動一】清明連假限定！住宿三重送，全台毛孩安心宅

活動期間：2025/4/3~4/6（需入住任一日即可參加）

掃墓不能帶毛孩？那就交給我們照顧吧！
東森寵物推出清明連假住宿優惠，享受專業美容與住宿照護，讓家長安心，毛孩舒心。

三重好禮一次帶走：
滿日送好康：
滿2天送沃野好食光零食1包
滿3天送寵物美容抵用券200元
滿4天送寵物美容抵用券500元

早鳥加碼：3/31前預訂再加贈100元抵用券！

會員升級送：
金卡會員：滿2天送零食2包＋享最高20%回饋！
銀卡會員：滿2天送零食1包
指定日期住宿兩晚以上就能參加，贈品有限送完為止，趕緊預訂卡位！

東森寵物4月活動。（圖／東森寵物提供）

【活動二】寵物嘉年華開趴囉！APP天天抽，100%有獎！

活動期間：2025/4/1(二) - 4/20(日)

東森寵物APP獨家活動來了！ 下載APP註冊會員，每天都有機會抽獎中好禮，獎品直接進APP券夾，全台實體門市＋慈愛動物醫院（指定分院）皆可使用！

參加方式：
下載東森寵物APP並註冊
前往APP活動頁點選「立即抽獎」
中獎率100%，天天都能抽，天天送你超實用APP券
超過10款好禮隨機送，包括現折券、兌換券等，使用期限至2025/4/30止，每日限抽一次，送完為止！

東森寵物4月活動。（圖／東森寵物提供）

【活動三】洗澡就能做愛心！美毛送好禮，助糧做公益

活動期間：2025/3/1(六) - 4/30(三)

年度人氣美容活動升級回歸！只要來東森寵物洗澡或美容，就能獲得贈品還能做愛心！每一隻洗澡的毛孩，等於幫助10隻浪浪獲得溫飽，一起用美毛換溫暖！

雙重好禮一次選：

美容包月：送「蕾曼芙泡泡洗清潔露150g」
單次洗澡不限金額：送寵物保養好禮3選1（護足霜／粉刺凝露等）
公益捐糧計畫： 每隻洗澡毛孩 = 等於10隻浪浪有飯吃 還沒洗毛的毛爸媽們，快帶牠們來享受清爽同時做公益！

東森寵物4月活動。（圖／東森寵物提供）

【金萌卡 × 寵點數大回饋】養毛孩也能超省錢

加入東森寵物會員還有更多驚喜：
金萌卡會員：享最高20%回饋，活動期間再享專屬好康
寵點數累積機制：每筆消費自動累點，1點等於1元，結帳時出示APP會員條碼立即折抵！
買越多賺越多，用越多省越多！

更多詳細活動資訊，請見東森寵物官網或APP活動頁面。

東森寵物4月活動。（圖／東森寵物提供）

▲毛孩若有住宿需求，東森寵物提供舒適的空間與環境。（圖／東森寵物提供）

【東森寵物資訊】

東森寵物Instagram：https://www.instagram.com/etipets/

東森寵物Facebook：https://www.facebook.com/etipets/

東森寵物LINE官方帳號：https://page.line.me/292swavy

關鍵字： 東森寵物金萌卡寵物住宿

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