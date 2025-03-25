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奴才看監視器驚覺「養了一顆足球」　乳牛貓默默滾過去

實習記者陳安榆／採訪報導

誰家的貓貓也幸福肥？新北市3歲乳牛貓「強強」是一隻愛吃鬼，這天奴才用監視器查看家中情況，居然看到一顆「足球」默默飄過，定睛一看原來是擁有特別斑點花色的強強，白底黑點再加上豐腴的身材，不難讓人聯想成球，影片發佈後引起不少網友認同。

▲（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲強強的背影像一顆足球一樣，超可愛。（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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強強有個8歲的乳牛貓姐姐「鼻鼻」，鼻子上的黑印記像是貼了妙鼻貼。小時候的姐妹倆都是飼主在路邊撿到後收編的，兩隻貓貓的個性可以說是天差地別。鼻鼻的個性很慵懶，很愛睡覺，有點傲嬌；強強則是貓咪外送員，常常飛簷走壁，叼著玩具要找主人一起玩，超級活潑。

 ▲（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻鼻（右）的鼻子上有一塊特別的花色。（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲足球乳牛貓。(圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲強強背影超像一顆足球。（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

相同的是，強強與鼻鼻都超級愛吃，體重隨著年齡增長，牠們平常都吃飼料居多，偶爾也會吃吃罐頭，姐姐只會挑喜歡的口味來吃，妹妹則是全都愛吃，尤其是雞肉，有次還偷偷跳上餐桌偷拿飼主的雞腿，得逞後拔腿就跑，對肉香味毫無抵抗力。貼文截至目前為止已經擁有6.4萬次的瀏覽數，許多飼主紛紛曬出自家也有「球」，只能說這些都是幸福的證據。

▲（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩姐妹感情其實沒有很好，常常互相「比武」。（圖／網友@anna___chiangchiang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 乳牛貓可愛足球

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