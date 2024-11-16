狗狗待收容所7個月終於回家　雙手緊抱主人大腿：好想你

▲在收容所待了7個月的狗狗重新與飼主團聚，牠緊抱著主人大腿表達思念～（圖／翻攝自Facebook／City of San Antonio Animal Care Services）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國德州10歲狗狗可可(Coco)因流浪被送進收容所，待了7個月後終於與家人團聚，牠再次見到最愛牠媽媽，緊緊抱住大腿撒嬌不肯鬆手，重逢的景象讓工作人員也感動不已。

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▲可可：媽媽我好想你！！（圖／翻攝自Facebook／City of San Antonio Animal Care Services）

聖安東尼奧市動物照護中心(City of San Antonio Animal Care Services)分享，可可意外逃家後主人便一直在尋找，終於在照護中心的網站發現愛犬資訊，立刻前往接寶貝回家，可可一見到馬麻出現，就立刻開心的蹦蹦跳跳，飼主也高興的親吻愛犬，看得出彼此的想念。

至於為什麼這個重逢花費了7個月，原因就是「晶片資料未改」，當初可可溜出家門，穿過一條高速公路後進到另一個社區，最終被送到收容所。事實上可可換過飼主，由現在的媽媽收養後體內的晶片資訊沒有更新，導致收容所人員無法連絡上正確的飼主。現在可可已經與媽媽一起回家，經過這次教訓後，飼主也立刻替可可更新了晶片資料。

▲飼主緊抱失蹤7個月的愛犬，人狗相聚的場面非常溫馨。（圖／翻攝自Facebook／City of San Antonio Animal Care Services）

▲可可與媽媽、收容所人員的合照。（圖／翻攝自Facebook／City of San Antonio Animal Care Services）