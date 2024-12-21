浪浪小黃出沒排雲山莊被誘捕送下山　玉管處將開罰飼主

記者高堂堯／南投報導

玉山園區及排雲山莊日前出現一隻名為「小黃」的流浪犬，因四處遊蕩而引發生態與防疫安全問題，後已由排雲山莊管理人員誘捕並運送下山、交由嘉義縣家畜防治所處置；玉管處說明，園區內遊蕩動物處理案件自109年起4年來共計6件，平均每年約1至2件，玉管處將對惡意棄養的飼主開罰。

▲遊蕩犬「小黃」被捕捉後，在玉山排雲醫療站暫時照養安置。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

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玉管處指出，12月5日接獲通報後，立即採購箱籠、由排雲山莊管理人員捕捉「小黃」後，另以黑色不透光的遮蓋物包裹箱籠，避免其在運輸過程中因緊迫(stress)衍生後續衝撞箱籠造成受傷，再僱請背工將其背負下山，同時連繫嘉義縣家畜防治所在塔塔加接駁，後續交由嘉義縣家畜防治所協助後送及收容照養。

▲排雲醫療站山莊管理站協助背工背負浪犬下山。

玉管處表示，同仁或志工在園區內常年進行保育巡查與解說服務，執勤時若有發現遊蕩動物，均立即處理且後送到當地縣市政府家畜疾病防治所，進行後續照養及收容工作，希望保護人身及動物安全、將生態影響降至最低；此外，該處也常年進行園區路死動物自主監測調查：同仁與志工夥伴們每個月同步記錄遊蕩犬貓的數量，及園區野生動物人畜共通傳染疾病監測工作，調查結果並由生物多樣性研究所協助分析、提供該處經營管理建議。

玉管處說明，經該處保育宣導，並與鄰近公路局中區養護工程分局合作進行夜間道路管制，近7年的路死動物調查成果顯示，塔塔加以及主峰線的遊蕩動物的數量已逐年下降且趨近於零。

玉管處提醒，遊蕩犬貓不僅可能干擾野生動物的生活，更有導致人畜共通傳染疾病傳播的風險；每位飼主也都應對寵物負責：無論是帶寵物出門還是日常飼養，都應確保其已接種疫苗，並妥善管理牠們的行為，更切勿任意遺棄寵物，避免對其他動物或環境造成影響。

玉管處提醒：1.生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區(南橫公路沿線除外)禁止攜帶寵物入園，2.一般管制區及遊憩區(除聚落範圍外)，寵物如無配戴鍊條、箱籠等約束，或未接種疫苗，請勿進入，3.切勿棄養寵物，並每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗；違反者將依《國家公園法》第13條第8款暨玉山國家公園區域內禁止事項第13點逕行舉發。