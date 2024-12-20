新北市6隻警犬退休交棒新爸媽　福星領犬員林志倫感性發文

記者李依融／綜合報導

新北市警犬隊6隻警犬退休，狗狗們卸下警犬的身分，由領犬員親自交棒給領養家庭，希望狗狗們會有最軟爛最幸福的的退休生活。明星警犬「福星」由領犬員林志倫親自收編，林志倫也感性發文，「福星退休對我來說不是卸下工作上的重擔，而是有更大的責任去照顧我的『家人』。」

▲警犬亮亮與領犬員王信斌接受新北市長侯友宜頒發榮退勳章。（圖／翻攝自新北市警察局）



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新北市政府警察局今年退休的警犬包括全台唯一的血跡偵蒐犬福星、偵爆犬首領、飛達、Xina、亮亮，還有緝毒犬Yutu共6隻狗狗，在榮退歡送會上，新北市長侯友宜幫狗狗們戴上專屬的榮退勳章，並將牽繩轉交給未來的領養家庭，領犬員一一分享離別感言，一來不捨共患難的歲月，一來也對寶貝寄予滿滿的祝福，希望退役後警犬們可以當快樂的寵物狗，在新家過得舒舒服服的。

▲亮亮的新爸爸媽媽特地製作紅布條來歡迎寶貝回家。（圖／翻攝自新北市警察局）

其中警犬「首領」的新媽媽是一直照顧牠的獸醫師，首領曾經罹患貧血和皮膚病，為此經常跑醫院，也和獸醫師建立起緊密的情感，而當首領退休，獸醫師也決定領養，疼愛照顧到永遠。

▲首領由照顧牠的獸醫師領養。（圖／翻攝自新北市警察局）



福星則是由領犬員林志倫領養，林志倫在福星的IG上分享了福星的退休與領養感言，2017年還是養狗新手的他照顧懷孕的狗狗Yellow，親自接生了福星與兄弟姊妹們，後來被指派成為福星的領犬員，幾乎朝夕相處，渡過許多訓練、出勤的時刻，他也將福星的生活分享在粉絲專頁上，讓更多人一起陪伴福星的工作生涯。

▲林志倫親自領養福星。（圖／翻攝自新北市警察局）

林志倫提到，有次遇到一個粉絲阿姨，對方看到福星竟然馬上哭了，對方說一直追蹤著福星的日常，沒想到會巧遇，這次的經驗讓他印象深刻，「福星不只是守護治安的重要夥伴，也成為許多人心靈上的慰藉。」

林志倫也感謝福星的夥伴們，包括飛達、亮亮、Xina、Yutu和首領，與福星一起訓練、玩樂，一起成長呈很優秀的警犬，「更要謝謝局長給牠取了一個這麼棒的名字『福星』，牠真的是我的lucky Star。」

▲最後一次警犬與領犬員全體正裝合照。（圖／翻攝自新北市警察局）

林志倫提到，福星的退休對他來說並非卸下工作重擔，「而是有更大的責任去開始照顧我的家人」，他也感謝領養家庭願意陪伴警犬的後半輩子，希望大家都能健康平安、退休快樂。

不只有林志倫，領犬員們都是全心全意地關愛著警犬夥伴，都希望寶貝們的退休生活能夠健康快樂，當最幸福的毛小孩。

▲每隻狗狗都有專屬的榮退勳章。（圖／翻攝自新北市警察局）

