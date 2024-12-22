ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

桃園寵物派對　郭昱晴透露深夜返家「四毛」門口迎接好溫暖

▲桃園寵物派對

▲桃園寵物派對，郭昱晴透露深夜返家「四毛」門口迎接好溫暖。（圖／擷取自郭昱晴臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨不分區立委郭昱晴和桃園市新住民協會，21日「冬至」於桃園區明倫三聖宮，舉辦「歲末團圓、毛孩派對」寵物活動，現場除了有寵物食品、新住民特色美食、浪浪送養等市集攤位，並準備了熱湯圓、薑茶等分享民眾，與毛孩一同迎冬至。郭昱表示，今天的活動，是希望更多人知道「毛孩是家人」、「認養不棄養」等都是養寵物的重要觀念。

▲桃園寵物派對

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭昱晴說，毛孩是家人。（圖／擷取自郭昱晴臉書）

郭昱晴表示，她從小就非常喜歡動物，甚至小時候看到黏鼠板上的老鼠都會心疼、偷偷餵食物給牠，長大回想才發現自己怎麼膽子這麼大；後來一路關注動保議題，也陸續養了很多貓貓狗狗，目前家裡養了三貓一狗，加上一個兒子總共是「四毛」。

▲桃園寵物派對

▲可愛毛孩超吸睛。（圖／擷取自郭昱晴臉書）

這幾日大家都很關注的立法院動態，昨天自己經歷了45小時的攻防、半夜兩點半回到家時，「四毛」都到門口迎接，心裡真的溫暖；而自己在立法院成立的「動物好生活協會」匯聚了跨黨派的支持，期望除了貓狗以外，也讓這片土地上的各種動物包括經濟動物、展演動物、實驗動物等，都能夠一齊好好生活。今天的活動，也是希望讓更多人知道，「毛孩是家人」、「認養不棄養」等，都是養寵物最重要的觀念。

▲桃園寵物派對

▲林桂金說，照顧貓狗就跟照顧小孩一樣。（圖／郭明宗提供）

桃園市新住民協會理事長林桂金說，家裡曾養過兩隻狗、一隻自己跑來的流浪狗養了3個月就被偷走了、一隻買來的米格魯養了將近17年、前2年才過世、所以對狗是很有感情的；照顧貓狗就跟照顧小孩一樣、是一件不容易的事情、所以養貓養狗或收容流浪貓狗以前，一定要做好不棄養的準備。

▲桃園寵物派對

農業部動保司司長江文全說，無論養什麼寵物，都是一輩子的責任。要做一個好主人，就是要在養任何動物前，對自己的能力、環境做好評估，並善盡飼主責任，包括寵物登記、防疫疫苗、妥善照顧等等，如果沒有辦法做好，就不要輕易擔任毛小孩的家長。

關鍵字： 桃園寵物派對郭昱晴毛小孩新住民協會

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

家門口暖爐長出「2坨貓」　他見三花翻肚：我家沒養貓耶

氣溫轉涼！新北動物之家「啟動3招防寒」　讓收容所毛小孩睡暖暖

柯基犬「溜滑板下樓梯」　屁屁晃動底盤超穩過彎也難不倒

實驗室橘貓11-245「被關12年」重獲自由　首次過生日、吃罐罐

浪浪過聖誕！在娃娃堆中挑禮物　選中叼著狂奔超開心

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

哈爾濱老虎貪吃「全身胖嘟嘟」慘遭同伴排擠　低頭坐角落眼神快哭

冬至「水豚君泡柚子溫泉浴」畫面曝！超萌享受表情全網已融化

西高地白㹴趁機鑽冰箱門憨笑　爸爸哄不出來無奈：養了傻兒子

新北市6隻警犬退休交棒新爸媽　福星領犬員林志倫感性發文

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

法鬥懶得走趴著「用滑的」下樓梯一氣呵成　網笑：跟我上班時一樣

貴賓天冷不能出門玩怎哄都沒用！　超沮喪委屈神情：說多了都是淚

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

調皮柴犬趁媽不在亂拆家！　闖禍還一臉興奮：我厲害吧

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

貴賓天冷不能出門玩怎哄都沒用！　超沮喪委屈神情：說多了都是淚

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

實驗室橘貓11-245「被關12年」重獲自由　首次過生日、吃罐罐

一開門見聖誕樹解體倒地　薩摩耶大軍越獄拆店還憨笑迎接

貓咪陪用電腦想睡覺　拿奴才手當抱枕狂蹭萌樣超融化

冬至「水豚君泡柚子溫泉浴」畫面曝！超萌享受表情全網已融化

浪浪過聖誕！在娃娃堆中挑禮物　選中叼著狂奔超開心

柯基犬「溜滑板下樓梯」　屁屁晃動底盤超穩過彎也難不倒

桃園寵物派對　郭昱晴透露深夜返家「四毛」門口迎接好溫暖

氣溫轉涼！新北動物之家「啟動3招防寒」　讓收容所毛小孩睡暖暖

哈爾濱老虎貪吃「全身胖嘟嘟」慘遭同伴排擠　低頭坐角落眼神快哭

浪浪小黃出沒排雲山莊被誘捕送下山　玉管處將開罰飼主

和歌山青少棒教頭是郭泰源前隊友　大讚「Kaku桑」：酒量很好

木村拓哉首揭「傑尼斯陷醜聞仍留下」原因！　粉絲兩派戰翻

56歲男突患急性腎損傷！竟是三餐「愛吃這一物」害的

張惠妹嗨唱〈三天三夜〉！　安可曲目「3首歌全曝光」超寵粉

精液「4狀態」不正常！醫搖頭：太白也不對

統神還原遭打頭現場！「想走走不了」：3人拉住我外套

高爾宣升格爸爸「奶爸經」聊不完 　笑曝：幫女兒拍嗝很有成就感

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

美超微尾牙每人發1.5萬元　執行長梁見後喊話「接單、財務狀況良好」

李彩演腰傷宣布暫時封舞！曬「腰椎X光照」曝現況：沒壞掉真神奇

寵物動物熱門新聞

家門口暖爐長出「2坨貓」還翻肚

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

柯基溜滑板下樓　過彎也難不倒

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

浪浪過聖誕！娃娃堆中開新挑禮物

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

老虎太胖被排擠　低頭坐角落快哭

冬至「水豚君泡柚子溫泉浴」畫面曝！

白㹴趁機鑽冰箱　爸哄不出來無奈

新北市6隻警犬退休　交棒新爸媽

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

貓咪想睡覺　抓住奴才手當抱枕蹭

全台首次記錄黃喉貂交配！激情40分鐘

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

讀者迴響

熱門新聞

家門口暖爐長出「2坨貓」還翻肚

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

柯基溜滑板下樓　過彎也難不倒

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

浪浪過聖誕！娃娃堆中開新挑禮物

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

老虎太胖被排擠　低頭坐角落快哭

冬至「水豚君泡柚子溫泉浴」畫面曝！

白㹴趁機鑽冰箱　爸哄不出來無奈

新北市6隻警犬退休　交棒新爸媽

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

貓咪想睡覺　抓住奴才手當抱枕蹭

全台首次記錄黃喉貂交配！激情40分鐘

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

桃園寵物派對　郭昱晴透露返家「四毛」迎接

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

法鬥懶得走趴著「用滑的」下樓梯一氣呵成　網笑：跟我上班時一樣

法鬥懶得走趴著「用滑的」下樓梯一氣呵成　網笑：跟我上班時一樣

貴賓天冷不能出門玩怎哄都沒用！　超沮喪委屈神情：說多了都是淚

貴賓天冷不能出門玩怎哄都沒用！　超沮喪委屈神情：說多了都是淚

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面