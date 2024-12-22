▲桃園寵物派對，郭昱晴透露深夜返家「四毛」門口迎接好溫暖。（圖／擷取自郭昱晴臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨不分區立委郭昱晴和桃園市新住民協會，21日「冬至」於桃園區明倫三聖宮，舉辦「歲末團圓、毛孩派對」寵物活動，現場除了有寵物食品、新住民特色美食、浪浪送養等市集攤位，並準備了熱湯圓、薑茶等分享民眾，與毛孩一同迎冬至。郭昱表示，今天的活動，是希望更多人知道「毛孩是家人」、「認養不棄養」等都是養寵物的重要觀念。

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▲郭昱晴說，毛孩是家人。（圖／擷取自郭昱晴臉書）

郭昱晴表示，她從小就非常喜歡動物，甚至小時候看到黏鼠板上的老鼠都會心疼、偷偷餵食物給牠，長大回想才發現自己怎麼膽子這麼大；後來一路關注動保議題，也陸續養了很多貓貓狗狗，目前家裡養了三貓一狗，加上一個兒子總共是「四毛」。

▲可愛毛孩超吸睛。（圖／擷取自郭昱晴臉書）

這幾日大家都很關注的立法院動態，昨天自己經歷了45小時的攻防、半夜兩點半回到家時，「四毛」都到門口迎接，心裡真的溫暖；而自己在立法院成立的「動物好生活協會」匯聚了跨黨派的支持，期望除了貓狗以外，也讓這片土地上的各種動物包括經濟動物、展演動物、實驗動物等，都能夠一齊好好生活。今天的活動，也是希望讓更多人知道，「毛孩是家人」、「認養不棄養」等，都是養寵物最重要的觀念。

▲林桂金說，照顧貓狗就跟照顧小孩一樣。（圖／郭明宗提供）

桃園市新住民協會理事長林桂金說，家裡曾養過兩隻狗、一隻自己跑來的流浪狗養了3個月就被偷走了、一隻買來的米格魯養了將近17年、前2年才過世、所以對狗是很有感情的；照顧貓狗就跟照顧小孩一樣、是一件不容易的事情、所以養貓養狗或收容流浪貓狗以前，一定要做好不棄養的準備。

農業部動保司司長江文全說，無論養什麼寵物，都是一輩子的責任。要做一個好主人，就是要在養任何動物前，對自己的能力、環境做好評估，並善盡飼主責任，包括寵物登記、防疫疫苗、妥善照顧等等，如果沒有辦法做好，就不要輕易擔任毛小孩的家長。