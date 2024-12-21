哈爾濱老虎貪吃「全身胖嘟嘟」慘遭同伴排擠　低頭坐角落眼神快哭

▲胖胖的小老虎落寞坐在角落，同伴也很少找牠玩。（圖／翻攝自微博／劉愛斯ACE）



記者林韋辰／綜合報導

中國哈爾濱市的一座動物園有隻超萌的「小老虎」，由於牠太會吃，吃到整個體型圓滾滾、胖嘟嘟，也因為肥胖身材慘遭同伴排擠，甚至被飼養員冷落。虎寶寶心情不好，難過低頭縮在角落的模樣讓大家看了好心疼，搶著說「給我養」。

從影片中可見，這隻胖胖的小東北虎神情有點落寞，低著頭、獨自坐在雪地上沉思，原來牠因為外表的關係被同伴拒絕。微博網友「劉愛斯ACE」分享影片表示，「小老虎因為吃太胖，而被同伴孤立，經常因為沒人一起玩感到沮喪。」。

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▲小老虎總是自己一個。



此外，小老虎在飼育員的冷落下，經過一段時間的等待後，終於成功以歪頭賣萌的方式引起飼育員的注意。但是，這並未改變牠被同伴忽視的現狀。有次老虎同伴從身邊經過時，直接「眼神略過」，這下小老虎只能尷尬地轉頭向另一邊，假裝沒事發生。

▲小老虎：要陪我玩嗎？



這隻小老虎的可憐情況引發了微博網友的熱議，他們紛紛留言笑說，「人家明明就可愛到炸！！為什麼不跟人家玩」、「快給牠單獨買玩具」、「真的胖虎耶，超可愛」、「虎寶寶鬱悶了」、「這虎不能要了，給我吧，我養得起」、「一眼就愛上這隻可愛的小老虎，飼養員多愛牠一點啊」、「來～姨姨抱抱」。