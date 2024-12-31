台南橘貓「尼莫」受虐動保處沒入　飼主「被咬情緒失控」表懊悔

記者賈沐蓉／採訪報導

台南橘貓「尼莫」領養4天遭到飼主楊姓女子虐待，造成牠的臉部與頭部多處灼傷。台南市動物防疫保護處的動物保護組組長黃瓊如表示，楊姓女子已完成筆錄並前往家中稽查，對方表示因為被貓咬，一時情緒失控才傷害貓咪，訪談過程中相當懊悔。

▲尼莫被飼主潑灑漂白水，造成臉部頭部灼傷。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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台南市動物防疫保護處的動物保護組組長黃瓊如表示，楊姓女子在照顧過程中被尼莫抓傷，一時情緒激動才對貓咪的頭部潑灑漂白水，楊姓女子對自身行為感到相當懊悔，並坦承行為不當，動保處前往現場稽查時，看到貓窩、防護網等貓咪照顧的物品。

黃瓊如說明，尼莫送醫治療康復狀況良好，由於是動保案件，會先由動保處沒入，待案件告一段落將開放民眾領養。

▲尼莫被拋棄於山區，後來被找回送醫治療，目前復原情形良好。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黃瓊如表示，楊姓女子雖有悔意，但讓貓咪受傷屬實，違反了《動物保護法》第5條第2項、第4條與第10條之規定，可處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，並不得飼養依第19條第1項需辦理寵物登記之寵物，以及收養依第14條第1項收容動物。而當時楊姓男子的男友因擔心貓受虐致死，而將貓咪棄養至山區，雖然後來找回，但也違反了《動保法》第5條第3項棄養動物。

回顧整起事件，楊姓女子在12月18日左右領養尼莫，在照顧過程中手不慎被抓咬受傷，情緒激動下用漂白水對著尼莫潑灑，導致尼莫受傷。當時許姓男友害怕貓咪真的被殺害，於是將尼莫帶至新化山區棄養，隔天覺得後悔又回頭尋找卻無果，後來又與友人再次上山尋找，找到尼莫後送醫治療，事後當天參與救援的朋友才將整起事件曝光。現在全案已經完成筆錄與稽查，尼莫則要等到所有裁罰程序都辦理完畢後，才會開放送養。

▲尼莫在動物醫院內接受治療。（圖／救援人員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）