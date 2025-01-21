半夜地震主子竄逃！　黑貓「手撐床邊關心」擔憂緊盯奴才

▲凌晨台灣發生地震，黑貓趁搖晃停止時過來關心鏟屎官。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，全台有感，Threads網友@baoa0420家裡的貓咪嚇得四處逃竄，然而其中一隻叫做「咚咚」的黑貓居然特地跑到床邊，擔憂地盯著睡在床上的鏟屎官，窩心的舉動全部被一旁的寵物攝影機錄下，讓媽媽覺得超級感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咚咚擔心的盯著媽媽。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中地震剛過，咚咚先是走到飼主床邊，用兩隻前爪撐在床邊望著鏟屎官，兩顆眼睛在畫面中閃閃發亮，中間雖然一度想離開但又擔心媽媽的安危，於是繼續待在旁邊守著。後來的2次餘震，咚咚則與其他貓咪組成「守護小分隊」，分邊趴在頭邊與腳邊保護飼主的安全。

▲咚咚：鏟屎的，你還好嗎？（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪們組成分隊一起守護媽媽。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽睡醒後看監視器，才發現咚咚居然特別跑來找牠，感動得將影片PO上Threads，「那個擔憂的眼神...真覺得沒有白疼妳了」。媽媽說，咚咚在外流浪時就很膽小，經常「咚咚咚」地跑過街道，覺得很可愛便取名為「咚咚」，而咚咚被收編後只信任她，總是緊緊地跟在身邊，甚至一定要她陪才願意吃飯，「常常半夜醒來都發現咚咚挨著我的頭或手睡著，收編後明顯感覺，牠是渴望有家的孩子。」

▲咚咚原本在外流浪，警覺心很強，連現在的奴才都摸不到。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲咚咚被誘捕後瞬間變成溫順貓貓，很快就適應家庭生活。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



後來家裡的另一隻黑貓「嚕嚕」也出現，平時最怕地震的牠挨著媽媽躺下，輕舔手表示安慰。許多網友也被咚咚貼心的行為感動「好棒的孩子！真的不要太暖嗚嗚嗚嗚」、「主子替妳操碎了心：怎麼地震都不知道要跑」、「貼心的寶貝」。

▲乖巧的咚咚被裝飾打扮也完全不會抗拒。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲家裡的另一隻黑貓嚕嚕舔舔媽媽的手表達安慰。（圖／Threads@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）