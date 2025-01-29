貓咪結紮率遠高於狗狗　獸醫：早點做效果更好

▲農業部調查發現，家貓的結紮率遠高於家犬。獸醫師說，貓與人類生活重疊較高，未結紮的貓可能會干擾人類生活，可能是家貓結紮率較高的原因（圖／資料照片）

記者唐鎮宇／台北報導

少子化趨勢下，貓、狗已經成為許多人家中的「小孩」，但貓、狗主人對於寵物的結紮比率落差大。農業部最新調查發現，家貓結紮率高達82.8%，遠高於家犬的68.9%。獸醫師表示，因未結紮的貓咪容易在家中四處「做記號」、叫春，直接影響人類生活品質，促使飼主更積極帶去結紮，但不論貓、狗，及早結紮都可預防許多疾病風險。

依農業部最新調查，目前全國家貓數約131萬隻、家犬數約148萬隻，隨著都市化程度提高，養貓民眾有逐年增加趨勢，但令人注意的是，貓的結紮比率遠高於狗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

養了兩隻貓的飼主Tony說，他家的貓咪未滿一歲就帶去結紮，因獸醫說若貓不結紮，「公貓會發情亂尿尿，母貓容易有子宮問題」，雖然兩隻貓結紮費用加起來超過一萬元，但一開始就先做好，以後麻煩比較少。

但家中養臘腸狗的飼主Haru姐姐說，她一開始根本沒想過要幫狗狗結紮，「因為都養在家裡，也沒讓牠出門」。直到狗狗七、八歲時出現血尿症狀，獸醫師才告訴她狗狗的子宮蓄膿，必須馬上手術切除子宮。Haru姐姐說，獸醫告訴她，母狗如果沒結紮，容易得到乳腺癌等婦科疾病。因前一隻狗學到的經驗，後來Haru姐姐領養其他狗時，一開始就帶去結紮。

▲獸醫師建議，不論貓狗，儘早結紮都有好處。（圖／資料照片）

獸醫師陳俊良說，貓和狗相比，生活環境與人類的重疊性更高，如會和貓一起睡床上、讓貓睡在衣櫥內，或貓砂盆放在臥室內等。未結紮的貓容易開始出現亂尿尿在環境「做記號」、發情叫春等行為時，較容易影響到人類的生活品質，可能促使貓的主人較積極帶牠們去結紮。

但陳俊良說，就目前醫學文獻顯示，寵物及早結紮的優點多於缺點，如乳房腫瘤或是子宮蓄膿等日後發生機會都會大幅減少。醫學研究也顯示，若在母貓未滿1歲前結紮，可降低90%以上罹患乳腺癌的風險；母狗若在第一次發情前結紮，未來罹患乳腺腫瘤的機率僅0.5%。

陳俊良說，一般公貓、小型犬約6個月大之後就可結紮，母貓、母狗約4到5個月大就可以安排，飼主可與獸醫師討論最適合的結紮時機。