台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝　壯壯、熊妹纏綿38分鐘

記者高堂堯／南投報導

皮毛亮黃、雙眼靈晶有神、身形和尾巴修長的黃喉貂，是公認的可愛野生動物，玉山國家公園塔塔加遊憩區則是目前台灣山區目擊黃喉貂的最佳地點，玉管處委外團隊經5年多研究記錄其生態習性，於去（113）年12月記錄到黃喉貂交配影像，也是全台灣第一筆野外貂科交配的珍貴紀錄。

▲黃喉貂交配。（圖／印莉敏攝，玉山國家公園管理處提供，下同）

玉管處表示，為瞭解黃喉貂的族群親緣結構及繁殖育幼行為，自民國108年起委託野聲環境生態公司，持續針對塔塔加地區族群調查；而處方分別在110、111年捕捉繫放的母貂「熊妹」和公貂「壯壯」，研究人員即於去年底首次直擊牠們在樹上交配，拍下全長38分鐘的影像資料，現場同時還有其他3隻公貂在附近活動，推測可能是要競爭母貂交配權。

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▲設置誘餌站進行黃喉貂個體辨識。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，相關研究成果顯示，黃喉貂雖看來萌萌，生性卻相當凶猛，且具有貂屬動物中罕見的雄性合作狩獵行為，在育幼策略上與其他中小型食肉目動物也有所差異，一般貂科動物育幼期約3至4 個月，但台灣的黃喉貂交配期推測從初秋持續至初冬（9月至12月），而初春為黃喉貂生產育幼時期，且幼貂跟隨母貂的時間可長達1年以上；該處未來規劃拍攝黃喉貂生活史的生態紀錄影片，希望能完整記錄保存其生活史行為，並作為保育宣導使用。

▲黃喉貂個體進行追蹤研究。（圖／林文傑攝，玉山國家公園管理處提供）

不過玉管處亦指出，塔塔加遊憩區近幾年因交通便利、適合全家老少戶外健行漫步，巧遇黃喉貂的機會大增，但去年也發生3起黃喉貂路殺事件：2起發生於新中橫公路同富隧道，因隧道視線差，不會過馬路的黃喉貂易遭車輛撞擊，其中一隻個體更是研究團隊於民國111年底標放的幼年個體（現在已成年）；另1起發生於台18線，為標放的老年個體遭路殺。

▲母貂及仔貂活動範圍。（圖／野聲團隊提供）

此外，研究團隊調查同時也記錄人貂互動情形，發現黃喉貂會頻繁造訪新中橫公路炊煮區、遊客中心等遊憩熱區，覓食垃圾或對遊客作出乞食等非自然行為；但黃喉貂具犬貓共通傳染病毒（如:犬小病毒及腺病毒等），人類的廚餘垃圾與寵物上山都可能提高疾病傳播，造成其族群生存隱憂，玉管處籲請遊客到訪時，應開大燈並放慢車速、遵守無痕山林法則， 共同守護黃喉貂的健康與棲息地，如發現黃喉貂請協助觀察其行為，並立即上玉管處通報平台通報。