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黑猩猩第一次吃香菜　一臉不可置信盯保育員「這什麼東東？」

台北市立動物園年菜。（圖／台北市立動物園提供）

▲黑猩猩吃香菜超疑惑。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園幫動物準備多樣餐點過除夕，黑猩猩第一次拿到香菜，一臉不可置信地盯著保育員，彷彿在問「這什麼東東？」，而營養師精心調配的「青豆紅棗猴米糕」則深得靈長類歡迎。

自入冬以來，動物園調整動物的食譜，增加食物量與營養熱量，最近的菜單中白蘿蔔、豆薯、油菜、百香果、釋迦等季節食材輪番上陣，加入動物的春節菜單。部分食譜中還提供少量堅果、果乾，如核桃、龍眼乾、紅棗、無花果及過年限定的栗子，為動物食物增添風味並補充能量。

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台北市立動物園年菜。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員準備各式食物給動物們嘗試。（圖／台北市立動物園提供）

台灣生產多樣蔬果，保育員在安全的狀況下會讓動物嘗試，他們近來給了黑猩猩群香菜，許多個體眼睜睜看著香菜落地無動於衷，少數幾隻試著咀嚼，但咬了幾下便興趣缺缺，也有些黑猩猩一臉不可置信地望著保育員，彷彿在問「這什麼東東？」。

台北市立動物園年菜。（圖／台北市立動物園提供）

▲年菜「青豆紅棗猴米糕」深受喜愛。（圖／台北市立動物園提供）

動物園為了慶祝春節幫動物們準備了「青豆紅棗猴米糕」，青豆富含植物性蛋白質及多種維生素，如葉酸和維生素K，有助於動物肌肉維持、舒緩情緒及骨骼健康；紅棗含有維生素C及豐富膳食纖維，有抗氧化及順暢排便功能。這個新食物深得靈長類喜愛，無論是台灣獼猴、狐猴或是狒狒，一看到保育員拿米糕來，很快就一掃而空。

動物園提醒，營養師會為每隻動物調配合適的食物，因此參觀時切勿餵食動物，以免影響動物的健康。

台北市立動物園年菜。（圖／台北市立動物園提供）

▲栗子是過年才有的美食。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園春節菜單黑猩猩香菜栗子

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