麻醉還沒退！超貪吃胖貓靠意志力「蠕動」向前　卻累倒飼料碗前

▲比魯因為麻藥還未退，一度累暈在飼料碗上。（圖／飼主林先生提供）

記者林緯平／採訪報導

白毛英短「比魯」因為牙齒問題，在去年7月曾到動物醫院進行全口腔檢查！沒想到，由於手術後的麻藥還未退，只見貪吃的比魯仍堅持拖著身體，用意志力「爬」到飼料碗前面，逗趣模樣也被飼主給記錄下來。

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飼主林先生表示，比魯體重較重緣故，因此獸醫認為需要施打較重的麻藥，故在手術前需要空腹8個小時。手術順利完成後，林先生將還在「茫」的比魯帶回家，只見牠一到家就發瘋似的跑到飼料碗前猛吃，中途還一度累攤到把頭靠在碗上。

▲比魯身上的麻醉還未完全退，導致後腳無力。（圖／飼主林先生提供）

看見這逗趣一幕，讓林先生又無奈又好笑！他也呼籲，各位奴才要照顧好毛小孩的身體，畢竟牠們不像人類享有健保的福利，只要一次小手術就很能讓奴才的荷包大失血。

約6歲的比魯是林先生友人撈到的浪浪，因緣際會下成為林家新成員。林先生提到，比魯剛到新環境是表現得落落大方，並沒有像一般貓咪會想找個地方躲藏，更誇張的是，「不管是拿出乾乾或罐罐，都會瞬間被比魯掃光。」這也種下牠注定成為肥貓的因子，林先生也推測比魯或許是因為流浪過，所以特別珍惜食物，因此後來也改以「少量多餐」的餵食方式。

▲白貓比魯的麻藥還未退。（圖／飼主林先生提供）