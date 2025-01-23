貓心臟病急插管搶命　飼主不想救：只是買給5歲孫子玩幾天

記者李依融／綜合報導

大陸福州獸醫院接獲一隻心臟病的英國短毛藍貓，急著插管搶命，這時帶貓咪就醫的飼主竟想將貓安樂死，並說「只是買個5歲孫子玩玩的，牠又不是很值錢的動物。」獸醫一聽頓時無言以對，見勸導無效，他們決定救活貓咪並收養，對他們來說這是一條寶貴的性命。

▲飼主說養貓不久，當初是買個5歲孫子玩。（圖／翻攝自小紅書@福州瑞派諾維動物醫院）



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小紅書＠福州瑞派諾維動物醫院分享一段影片，去年12月19日一隻英國短毛藍貓被送來，獸醫發現是心臟病必須立刻插管救命，並告訴飼主此後貓咪都必須服藥。飼主得知後直說「無法接受，只是給5歲孫子買一個玩幾天，牠又不是很值錢的動物。」，並提出直接讓貓咪「安樂死」的想法。

▲貓咪緊急插管維持生命跡象，但飼主卻有安樂死的想法。（圖／翻攝自小紅書@福州瑞派諾維動物醫院）

獸醫經過長時間溝通，發現飼主仍堅持不想救貓，他們便決定溝通將貓咪救活領養，不過要求飼主付500元，作為貓咪萬一沒能救活的安葬費用。飼主得知後願意放棄飼養，但對於付款500元一時難以接受，獸醫溝通到無奈地說「我也不曉得怎麼說了」，最後才說服將貓咪留下。

▲獸醫很開心能救回貓咪。（圖／翻攝自小紅書@福州瑞派諾維動物醫院）

後來貓咪透過救治活了過來，心臟很頑強地跳動著，獸醫表示，「牠很努力求生了，雖然賺不到錢，但能救回來還是開心的。」小貓也很快地融入了獸醫院的環境，隨地躺著露肚肚，而獸醫表示，「每個人對生命的看法不同，但是在我們醫院，永遠把動物的生命擺在第一位。」

▲小貓從死神手中被搶回，很快就適應了獸醫院的環境。（圖／翻攝自小紅書@福州瑞派諾維動物醫院）