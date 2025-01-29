冠豪豬享用「草莓龍蝦」　壽山動物園年味濃老虎嗨玩「貓草鞭炮」

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冠豪豬享用「草莓龍蝦」　壽山動物園飄年味老虎嗨玩「貓草鞭炮」

記者李依融／綜合報導

大年初一天氣超好，壽山動物園也有濃濃的年味，冠豪豬享用「草莓龍蝦」，狐獴忙著玩「麵包蟲鞭炮」，白老虎得到應景的「大型蛇蛇逗貓玩具」，精美的造型讓網友們大讚「儀式感太強了」。

壽山動物園分享照片，冠豪豬享用精緻年菜「草莓龍蝦披薩」，一旁還有藍莓、橘子等點綴擺盤，不僅如此，牠們還得到「蘋果漢堡薯條大餐」，保育員將蘋果削成細細的薯條超，讓網友們紛紛說「好有創意！」。狐獴大家族則忙著玩「麵包蟲鞭炮」，保育員在鞭炮擺飾中裝進麵包蟲，讓狐獴利用天性找尋食物，一家人忙著擺弄鞭炮的模樣年味十足。

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

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▲保育員幫冠豪豬準備了「草莓龍蝦披薩」。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲冠豪豬享用薯條漢堡特餐。（圖／翻攝自壽山動物園）

大貓咪孟加拉虎「小紅」也得到巨大「招財進寶大龍炮」，裡頭裝著乾草、貓草與貓薄荷新玩具讓牠好奇地站起身子擺弄。白老虎「昭海」則得到大型蛇蛇逗貓玩具，這是用動物園工作人員家的「花褲子」縫成的，只見牠「虎視眈眈」看著新獵物，將過個趣味滿滿的新年。

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲孟加拉虎玩鞭炮逗貓棒。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲白老虎「昭海」對大蛇玩具虎視眈眈。（圖／翻攝自壽山動物園）

黑猩猩「莉忠」與「曼華」則坐在茄芷袋一旁，袋子裡滿滿新鮮蔬菜，看起來享剛辦完年貨的婆婆媽媽，食蛇龜不食蛇，但是得到惟妙惟肖的「小黃瓜蛇」，看鏡頭咧嘴笑似乎很滿意。灰鸚鵡享用過年大餐，保育員還用鳳梨雕刻成「鸚鵡朋友」站在鳳梨盅旁陪吃，網友們一看笑說「還以為是真的鳥！」。

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲黑猩猩像極了剛辦完年貨。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲食蛇龜的「小黃瓜蛇」惟妙惟肖。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲鳳梨鸚鵡超逼真，網友乍看以為是真的。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園將園區布置得「年味滿滿」，讓動物們與遊客一起同歡，園方表示，年假期間1月25日到2月2日12歲以下兒童免費入園，2月16日前帶玩偶與動物合影，上傳臉書還有機會抽中「高雄熊」玩偶，邀請民眾一起來走春。

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲狐獴從鞭炮中找出麵包蟲。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園飄年味。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲狐獴家的對聯分別是「吉祥如意」、「五福臨門」，上聯則是「狐獴戲蛇」，出自於壽山動物園小編的巧思。（圖／翻攝自壽山動物園）

關鍵字： 冠豪豬大貓孟加拉虎狐獴壽山動物園

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