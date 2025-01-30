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小黑貓「把阿金當床」窩肚子熟睡　牠超暖乖乖當軟墊

▲小黑貓「把阿金當床」窩肚子熟睡　牠超暖一動不動任人躺。（圖／記者賈沐蓉攝）

▲小黑貓把家裡的黃金獵犬當床躺，狗狗也很配合的乖乖當暖爐。（圖／翻攝自X@golden_bisuke）

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬比助（びすけ）今年4歲，家裡除了牠以外還有好幾隻貓咪，最近氣溫降低，貓咪們睡覺時都喜歡找個溫暖的地方，而狗狗的身體就成為了最好的選擇。脾氣好的比助發現黑貓在自己的腹部旁躺下，也很配合的一動不動一起入眠。

社群網站X@golden_bisuke能看到比助側躺在床上，小黑貓伸了個懶腰後走到狗狗旁邊，找了個舒服的位置靠著牠躺下，很快就變成黑色的一小團。此時的比助雖然還躺著，但顯然也感覺到身邊多出的小小重量，不過溫柔的牠似乎並不介意自己被貓咪當成暖爐，而是選擇乖乖躺著當枕頭。

▲小黑貓「把阿金當床」窩肚子熟睡　牠超暖一動不動任人躺。（圖／記者賈沐蓉攝）

▲小黑貓窩在比助的肚子上，看起來非常滿意這個位置。（圖／翻攝自X@golden_bisuke）

對於充當貓咪的專屬暖爐，比助可說是經驗豐富，除了小黑貓外，家裡的另一隻長毛三花也經常前來光顧，而比助對貓咪們也很溫柔，若是床上有貓正在熟睡，牠還會放慢動作避免吵醒對方。比助跟小黑貓一起睡覺的影片已經收穫超過132萬次的點閱，許多網友也留言「貓咪更喜歡窩在腹部呢」、「黑貓：這裡是我的地盤」、「好可愛呀～」。

▲小黑貓「把阿金當床」窩肚子熟睡　牠超暖一動不動任人躺。（圖／記者賈沐蓉攝）

▲比助與家裡的2隻貓咪一起睡覺。（圖／翻攝自X@golden_bisuke）

關鍵字： 黃金獵犬暖爐貓咪寵物可愛

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