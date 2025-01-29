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開車旅行在雪地撿到「2隻小黑柴」　她無法養急忙上網求助

▲開車旅行突撿到「兩隻小豆柴」　她無法養急忙上網求助。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

▲網友自駕遊時遇到2隻被拋棄的小黑柴，沒辦法養只好上網求助。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友「溫泉小Y（おんせんYちゃん）」自駕遊時撿到2隻小黑柴犬，狗狗們乖巧的跟在她身邊撒嬌，由於不忍心讓狗狗們繼續冒著大雪流浪，於是小Y暫時讓牠們上車避難，不過旅行中實在沒辦法收養，只好著急地上網求助。

溫泉小Y在青森山區觀光，意外遇到2隻疑似被拋棄的黑柴，當她買了飼料回來後黑柴們就開始瘋狂大吃，還親人的搖尾巴靠近，最後2隻狗成功霸占了車上的床鋪。面對這2隻突然出現的「自來柴」，她也沒辦法一直帶著狗狗，只好緊急在X發文尋求幫助。

▲開車旅行突撿到「兩隻小豆柴」　她無法養急忙上網求助。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

▲狗飼料一出現，２隻黑柴立刻開始狂吃。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

貼文上傳後立刻引起大批網友關注，許多網友也表示自己願意領養狗狗。不過小Y第二天就成功連絡上當地的動物收容所，讓黑柴們有了暫時的落腳處。當柴柴們要被工作人員帶走時，其中一隻還趴在地上，用盡全身的力氣上演「拒否柴」的戲碼，小Y則撫摸狗狗們的頭跟下巴與牠們道別。

▲開車旅行突撿到「兩隻小豆柴」　她無法養急忙上網求助。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

▲黑柴乖乖的接受摸頭，與救助牠們的好心人互相道別。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

▲開車旅行突撿到「兩隻小豆柴」　她無法養急忙上網求助。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

▲黑柴用全身的力氣不讓自己被拉走，變成「拒否柴」。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

事後小Y也承諾，「如果牠們最終沒有找到領養家庭，那我就會繼續照顧」，收容所也會持續跟她回饋黑柴們的狀況。對此許多網友們也紛紛留言感謝她的熱心，、「謝謝你，辛苦了」、「令人驚訝的是，你最後竟然還做了要領養的覺悟」、「衷心感謝您的付出，謝謝！」。好消息是，這則雪中巧遇柴柴的貼文受到許多人關注，2隻狗狗也很快收到許多人領養的意願。

▲開車旅行突撿到「兩隻小豆柴」　她無法養急忙上網求助。（圖／翻攝自X／@onsenychan）

▲黑柴：謝謝好心人～（圖／翻攝自X／@onsenychan）

關鍵字： 動物救援流浪狗領養黑柴

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