冬天熊不冬眠...闖民宅躲暖桌取暖　居民嚇壞：第一次看到



▲日本民眾回到家發現暖桌裡躲了一頭熊。（示意圖／美聯社）。

記者周偉承／綜合報導

在寒冷的冬天，辛辛苦苦上班一整天後，又要頂著刺骨的寒風，疲憊地回到家裡，這時如果看到可愛毛孩開心地迎接你回來，一整天的疲勞彷彿都暫時得到舒緩，心裡也會暖洋洋的，不過，如果回到家中迎接你的是一頭熊呢？

日本一位住在福島縣喜多方市山區的民眾，平安夜前一天晚上回到家中時，竟發現桌上食物被吃光光，還有一道黑影躲在暖桌裡，屁股則露在外面，仔細一看卻發現竟然是一頭熊，嚇得他趕緊跑到鄰居家求救並報警。

在通報相關單位後，市政府相關部門在隔天上午展開行動，使用煙火驅趕的方式，一度成功將熊嚇離民宅，但又讓牠躲進了另一戶人家的倉庫，一直到下午才成功將熊麻醉後捕獲，最後放回野外。

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根據附近居民的說法，這是第一次在積雪的冬天遇到本來應該在冬眠的熊，把鄰居們都嚇了一大跳。岩手大學農學部的山內貴義副教授則對此表示，這是一次非常特殊的案例，而可能的原因之一是「食物狀況」，「今年山中食物相對充足，熊一直在尋找食物並進食，因此推遲了冬眠」。

此外，已經習慣人類的熊，如果經常在民宅周邊徘徊，也很可能選擇靠近民宅的空房或倉庫作為冬眠地點，所以專家們也建議民眾不要將食物垃圾隨意丟棄，防止嗅覺靈敏的熊靠近。

▼屁股露在外面的熊其實意外可愛。