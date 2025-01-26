嫌柯爾鴨太貴！　直接去菜市場買「薑母鴨」來養



▲最近掀起養鴨熱潮。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

好想養柯爾鴨，卻因為太貴買不下去？日前，就有人找到了完美的替代方案，只要去菜市場就可以獲得寵物「薑母鴨」，換算一隻才不到40塊，讓大家直呼「物超所值」、「下次想養寵物就去菜市場」。

有一名網友在Threads上發文表示，今天發現有人因為柯爾鴨一隻太貴了，所以養櫻桃鴨，一隻只要70元，當下直接「笑瘋」。貼文一出，馬上就有人在底下分享了「爸爸的寵物」，卻意外變成熱門話題。

她分享，當初爸爸也想養柯爾鴨，但嫌太貴，就跑去菜市場「買薑母鴨9隻300塊」，還附上了一段「薑母鴨」正在走路的影片，直接笑翻所有人。

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比起昂貴的柯爾鴨，大家都認為薑母鴨是「經濟又實惠」，「所以說要養寵物去菜市場就好」，更有人開玩笑說「隔著螢幕都能聞到麻油香味」、「過年還能回本是嗎」、「跑步跑起來，鴨腿吃起來才香」。

也有不少人笑問「原來薑母鴨是鴨子的品種」、「一直以為只是菜名」、「鴨鴨：什麼啦！在鍋子裡的才叫薑母鴨！」就有專業人士表示，其實薑母鴨大多是用紅面番鴨煮成的，而薑母鴨是菜名，不是一種鴨子。

還有人推薦可以「養鵪鶉」，她當初自己買了20顆受精卵回來孵，結果「養了三代鵪鶉，一堆鵪鶉蛋過剩都送人」，她直呼「養鵪鶉不香嗎？」網友笑翻表示「這是一個養寵物養到變供應商的故事」。