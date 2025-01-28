貓奴崩潰！砸重金買「6個家」　貓咪卻只愛洗衣籃



▲貓咪躺在貓窩裡休息。（示意圖／翻攝自pexels）



記者陳香菱／綜合報導

新年到了，不少人都想幫家裡的主子換新窩。就有人發生「貓窩大悲劇」，他買了六種貓窩給小貓住，貓咪卻爽爽睡在洗衣籃裡，讓他心碎道「心態已經崩了」，卻也有不少飼主認為這是正常的，因為「不管買多貴的貓窩，貓咪就是只愛紙箱」。

一名貓奴才在Threads上發文抱怨，他買了好幾種貓窩，結果貓咪卻跑去睡在洗衣籃。還附上了一張照片，只見地上擺放了六種不同的貓窩，有毛茸茸的，也有可以抓抓的，但貓咪卻選擇了沙發上的洗衣籃，舒服地躺在裡面，讓主人直呼「貓咪是一個很機掰的動物！」

貼文一出，不少養貓人士表示也遇到一樣的問題，「我家的有七個窩，結果他最愛浴室的地墊」、「無論多貴的貓窩，對牠們來說都不如爛紙皮」、「我的偏愛睡在垃圾桶上」、「破紙箱越小越破越愛，還有衣櫃！」但也有比較幸運的主人表示，「我們家不管買什麼窩都捧場」，她還附上一小段影片，是貓咪開心的在窩裡踏踏，讓不少人融化喊「這是天使」。

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大家都說貓咪更愛紙箱，卻有不少人抱怨，紙箱根本是悲劇，「我之前都給紙箱，結果全部變碎片」、「一天換一個紙箱」、「咬到地毯上都是。」

當然，這些貓奴也有其他困擾，「買了一大堆玩具給牠，結果最喜歡的是吃便當的橡皮筋和發票...」、「買了一堆超貴玩具，結果只玩衛生紙跟吸管套」，就有人領悟出了道理，原來「玩具跟窩都是人類自己的購買慾」、「這些都是智商稅」。

還有養其他寵物的主人表示，「不只貓咪，我家狗勾也是，就是只愛收納箱」、「我家鸚鵡也是這樣...買新站架給牠，卻寧願站在破籃子上」。雖然大家都感受到寵物的「機掰」，卻還是認命回應，「貓咪雖然個性機車，但長得可愛，所以可以被原諒」、「誰叫牠是我的寶貝」、「自己養的，算了算了」。