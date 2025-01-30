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海底石頭竟然動了！章魚版「隱形斗蓬」瞬間變色逃跑

▲▼章魚。（圖／取自免費圖庫／pixabay）
▲章魚也是變身高手。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者陳香菱／綜合報導

在大自然中，許多動物為了保護自己或欺騙獵物，擁有各種「變身技能」，那你知道章魚也會嗎？近日，就有人分享了一段影片，看完後才發現，章魚居然也有「隱形斗篷」，讓不少人直呼「我的眼睛是假的」。

日前，有一名潛水愛好者在Instagram上發布了一部影片，只見一顆沉在海底的大石頭，被輕輕觸碰後，馬上變成一隻大章魚逃走，讓網友不禁感嘆，這是「視力檢查」吧。

 
 
 
 
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Zachary Schmidt（@zachary.schmidtt）分享的貼文

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影片一開始，有一顆形狀奇特的大石頭，靜靜地躺在海底，這名潛水者出於好奇，用棍子輕輕觸碰了一下這顆石頭，然而，這顆看似普通的石頭竟然伸出了一隻觸角，原來，這並不是一顆真正的石頭，而是一隻偽裝成石頭顏色的章魚在這裡休息。

當章魚發現自己被識破後，牠立即變回了原本的顏色，迅速游走，試圖逃離現場。這隻章魚的偽裝技術相當高超，讓人難以察覺牠的存在。

這段影片在網上瘋傳，更獲得了49萬人點讚，不少人對章魚的偽裝能力感到驚訝，「這是變色龍吧」、「大自然好神奇」、「章魚：你為什麼看得到我」，也有人開始懷疑自己的眼睛，「告訴我這不是真的」、「第一眼根本看不出來」、「我看了一個小時」。

關鍵字： 章魚偽裝海洋生物大自然

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