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白蛇捲成球頂橘子扮「新年鏡餅」　從中間探頭萌翻網友

▲白蛇捲成球「扮演鏡餅」頭頂橘子　從中間探頭萌翻網友。

▲白蛇捲成球扮演鏡餅，可愛的模樣治癒人心。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友Togi（トギ）養了許多特殊寵物，其中包括了一隻稀有的白蛇，當時正值日本的新年假期，於是他突發奇想，讓這隻蛇扮演日本過年時必吃的「鏡餅」，這是一種類似麻糬的食物。當他在替蛇身上放了橘子後，神似的樣子瞬間吸引網友們的注意。

▲白蛇捲成球「扮演鏡餅」頭頂橘子　從中間探頭萌翻網友。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

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▲白蛇把自己捲成一球，頂著橘子假扮鏡餅。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

▲白蛇捲成球「扮演鏡餅」頭頂橘子　從中間探頭萌翻網友。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

▲白蛇在日本被視為幸運和財運的象徵，甚至有神社專門供奉。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

在Togi分享的照片中，可以看到這隻白蛇蜷成一團圓滾滾的「蛇球」，頂著一顆金黃色的橘子，看起來與日本過年時家中常見的鏡餅一模一樣。另一張照片中，白蛇從「蛇球」中探出頭，露出兩顆圓滾滾的大眼睛，模樣既可愛又逗趣。巧合的是，今年剛好是農曆蛇年，而白蛇在日本更被視為幸運和財運的象徵，因此這張照片迅速爆紅，吸引了超過645萬次點閱。

飼主也在留言區透露，讓白蛇扮演鏡餅已經變成他的新年傳統，不過並非第一次就成功，「一開始牠並沒有蜷縮成球狀，反而還伸了個懶腰，幸好再次嘗試時很配合，讓我拍下一顆美麗的鏡餅」。不少網友們也被這顆「白蛇鏡餅」圈粉，「好美麗的白蛇先生」、「感覺很好吃（笑）」、「又白又可愛」。

▲白蛇捲成球「扮演鏡餅」頭頂橘子　從中間探頭萌翻網友。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

▲白蛇與牠的蛇蛋一起待在保溫燈旁取暖。（圖／翻攝自X／@pso_togi）

關鍵字： 白蛇鏡餅蛇年

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