媽看中華隊尖叫！薩摩耶歪頭「你也吹狗螺？」　奪冠瞬間抱爸慶祝

記者李依融／採訪報導

中華隊在世界棒球12強賽事中奪冠，薩摩耶犬壯壯聽到爸爸媽媽爆出歡呼，一臉疑惑地跑來看，還跟著尖叫聲歪頭，似乎很疑惑「爸爸媽媽為什麼也吹狗螺？」壯壯雖然看不懂比賽，但牠也感受到全家的興奮，奪冠瞬間跟爸爸抱著一起慶祝。

▲壯壯對於爸爸媽媽整晚在「嗷嗚～」非常疑惑。（圖／IG@samoyed_strong）



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24日晚間壯壯一家人守在電視機前關注精彩的台日冠軍戰，隨著台灣隊長陳傑憲扛出三分砲，爸爸媽媽忍不住激動尖叫，壯壯原本在睡覺，趕快爬起來疑惑地看著主人，還不時歪頭，完全不知道發生什麼事。

中華隊奪冠的瞬間，媽媽超開心地尖叫，爸爸也當場跳起舞來，壯壯見狀也跟著超興奮地汪汪叫，抱著爸爸一起跳，雖然看不懂但是慶祝很到位，全家人都好感動能一起慶祝這奇蹟的時刻。

媽媽表示，其實夫妻倆都是「超資深球迷」，爸爸從時報鷹開始就關注職棒，她本身則是從興農牛開始看，雖然後來因為創業的關係比較少看職棒比賽，「但中華隊的比賽不可能錯過的！台日大戰我們也有去大巨蛋現場看。」這次中華隊精湛的表現，也讓媽媽感動地說，「熱血都回來了，可以再來追一下中職了！」

▲壯壯原本在睡覺，被媽媽的尖叫聲吵醒。（圖／IG@samoyed_strong）