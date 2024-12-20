黑拉拉洗完澡散發「絲絨光澤」奴才摸爆　牠累癱直接開睡

▲黑拉拉洗好澡後，毛意外變超亮還會反光。（圖／翻攝自X／@Billie_blklab）

記者賈沐蓉／綜合報導

今年3歲的比利是一隻黑色的拉布拉多，這天比利完澡全身的毛都變得非常柔順，在日光燈的照射下甚至還會反光，讓飼主忍不住想多摸幾下。然而比利並不關心自己洗澡後的變化，早就累壞的牠一心只想趕快睡覺休息。

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▲比利：洗澡真累ZZZ...（圖／翻攝自X／@Billie_blklab）

在X帳號@Billie_blklab分享的圖片中，可以看見比利躺在沙發上，神情看起來非常疲憊。不過牠身上的黑色毛皮變得非常光滑，在反射燈光後散發出絲絨般的光澤。然而變漂亮的比利顯然不太在意自己的外表，只想舒服的呼呼大睡，飼主看見比利變得這麼帥氣，當然忍不住多摸了好幾下。

不過這麼大隻的比利卻沒辦法輕鬆面對洗澡，吹毛時總是非常緊張，也難怪洗澡會讓牠這麼疲累。比利洗完澡變「黑美狗」的樣子也吸引了許多網友關注，稱讚到「絲絨光澤」、「牠發出黑色的光芒」，也有其他狗主人請教該怎麼洗，以及平時該餵什麼才能讓毛髮這麼柔順。

▲正在讓飼主妹妹吹毛的比利。（圖／翻攝自X／@Billie_blklab）