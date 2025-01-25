炸毛貓「跟倒影打架」　爆氣狂抓鏡子：裡面的給我出來！

記者賈沐蓉／採訪報導

「一點」是一隻今年1歲8個月的活力派貓咪，這天飼主Hayley發現，一點竟把鏡中的倒影當成了入侵地盤的「強敵」，並展開了一場驚天動地的「喵界武林大戰」。整場對決中，牠不僅使出超狂抓抓功猛擊倒影，還氣到炸毛變松鼠尾巴，讓目睹全程的奴才趕到非常傻眼。

▲一點跟自己的倒影打架，戰況非常激烈。（圖／網友Hayley提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中一點用兩隻前爪對自己的倒影使出瘋狂亂抓，指甲與鏡面快速碰撞造出不小的噪音。當牠發現這個「假想敵」居然也不甘示弱地「回擊」時，怒火值瞬間爆表，整隻貓進入戰鬥模式，甚至還不忘繞到鏡子後尋找幕後黑喵。

鏟屎官在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，一點以前有接觸過鏡子，但只要「看到自己的倒影就常常會這樣耍白痴」，甚至連玻璃門都會變成牠的假想敵。

▲一點把玻璃上的自己當成敵人，使出瘋狂亂抓。（圖／網友Hayley提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲躺在地上耍廢的一點，被奴才說像海豹。（圖／網友Hayley提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Hayley也透露，每當一點與鏡子「單方面開戰」時不會去哄，因為牠「抓累了會自己好」。除了一點外，奴才家裡還有另外5隻貓，其中3隻是由她媽媽照顧，但一點與另外2隻的感情非常好，經常分享同張床睡覺。現在一點「跟鏡子打架」的影片也廣受Threads網友喜愛，「還我漂漂漂拳」、「喵：你這山寨喵… 」、「後來打累了對不對」。

▲一點與其他兩隻小伙伴一起睡覺。（圖／網友Hayley提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一點：我平時還是很可愛！（圖／網友Hayley提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）