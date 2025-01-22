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貓奶奶發現暖爐不熱秒傻眼　緊盯開關還轉頭瞪奴才

記者賈沐蓉／採訪報導

橘白貓「妞妞」是隻12歲的貓奶奶。最近天氣轉冷，她喜歡待在家中的電暖器取暖，但因為機器限時關閉電源，發現熱源不見的妞妞瞬間傻眼，一直盯著機器的開關看，發現奴才在背後偷笑時還轉頭埋怨的瞪了她一眼。

▲貓發現暖爐不熱秒變「傻眼貓咪」　緊盯開關還轉頭瞪奴才。（圖／妞妞她姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲享受著暖爐的妞妞。（圖／妞妞她姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在飼主「妞妞她姐」上傳的影片中，可以看見妞妞窩在床尾休息，散發著橘光的熱風扇就在她身邊，看起來對這個「寶座」非常滿意。然而暖爐一關掉，她的表情立刻變得很困惑，催促的看著身後的鏟屎官逼她打開，發現無效後又轉頭回去看著開關，逗趣的表現讓飼主忍不住提醒牠「沒有了～」。

妞妞她姐在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，妞妞超級熱愛暖爐，「聽到有人打開暖氣就開始跟小孩搶位」。她在一歲時來到這個家，「是個需要人陪，又不想要跟別人太親密的貓咪」，當時她雖然是隻孕貓但對幼貓很沒耐心，後來家中小孩出生，只要靠近妞妞就會揮拳抗議，不過這幾年有進步許多，「現在可以忍受5歲小孩30秒」。

▲貓發現暖爐不熱秒變「傻眼貓咪」　緊盯開關還轉頭瞪奴才。（圖／妞妞她姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妞妞：稍微靠近一下下...（圖／妞妞她姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後她看著暖氣變「傻眼貓咪」的樣子也逗樂許多網友，「此貓烤熟了」、「一臉還不快點打開的臉」、「貓：啊看到關了不會開喔」。不過也有人擔心妞妞離暖爐這麼近會不會燙傷，飼主則回覆表示不用擔心「我開最弱，就只是溫溫的」。

▲貓發現暖爐不熱秒變「傻眼貓咪」　緊盯開關還轉頭瞪奴才。（圖／妞妞她姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲看起來是在陪小孩，但其實是想吹暖氣的妞妞。（圖／妞妞她姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權） 

關鍵字： 暖爐逗趣表情溫暖

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