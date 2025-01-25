屁孩海豚「騷擾鱷魚」成群跟蹤偷襲尾巴　牠只能無奈開溜

記者賈沐蓉／綜合報導

攝影師喬納森.布魯斯(Jhonatha Barros)在巴西的伊塔帕拉河(Itapará)拍攝野生動物時，意外錄下「海豚霸凌鱷魚」的場面。只見2、3隻海豚跟在一隻鱷魚的身後，不時偷咬尾巴再迅速逃開，鱷魚拿牠們一點辦法都沒有，只能自己想辦法離開這群屁孩。

▲屁孩海豚跟在鱷魚身邊，偷咬尾巴騷擾。（圖／翻攝自Instagram／jhonathabc）

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綜合外媒報導，當時喬納森正在用空拍機拍攝河裡的生物，只見3隻海豚追逐著一隻大鱷魚，其中一隻還時不時偷咬鱷魚尾巴，然而海豚們這麼做也不是為了狩獵，只是為了好玩，因為鱷魚根本不在牠們的覓食範圍內。最後這隻倒楣的鱷魚只好游到淺水處，藉此躲避海豚們的騷擾。

▲海豚：看我偷咬一口！（圖／翻攝自Instagram／jhonathabc）

▲鱷魚只好躲在岸邊，逃離海豚的騷擾。（圖／翻攝自Instagram／jhonathabc）

對此許多網友也紛紛在影片底下留言「這是海洋的8+9吧」、「海豚：我沒事幹，來騷擾下鄰居」，也有人疑問是不是因為鱷魚吃了小海豚，因此大海豚才會追著牠咬，對此喬納森也回答「牠沒吃，只是跟這些危險的『小朋友』玩得很開心」。此外海豚的「騷擾行為」也不只一件，其中最著名的事蹟就是紅海的海豚們會故意去激怒河豚，並把他們的毒素當興奮劑吸。

▲紅海的海豚會故意去戳河豚，激怒牠們來吸毒。（圖／翻攝自Instagram／jhonathabc）