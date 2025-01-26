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動物醫院雪鴞化身「嚴肅監工」　從櫃子後緊盯掃除進度

▲動物醫院雪鴞化身「嚴肅監工」　從櫃子後緊盯掃除進度。（圖／翻攝自X／@kibatanoukoku）

▲雪鴞發現大家在打掃，化身「嚴肅監工」緊盯掃除進度。（圖／翻攝自X／@kibatanoukoku）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本東京一家動物醫院獸醫們正在大掃除，院內飼養的雪鴞（陣くん）一臉嚴肅在醫院裡到處走動，專注的監督大家有沒有好好處理院內的清潔工作，可愛又認真的樣子在X上吸引數十萬點閱。

▲動物醫院雪鴞化身「嚴肅監工」　從櫃子後緊盯掃除進度。（圖／翻攝自X／）

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▲小陣認真的盯著獸醫們。（圖／翻攝自X／@kibatanoukoku）

動物醫院帳號@kibatanoukoku上傳的照片中，可以看見小陣從鐵櫃後方探出腦袋，以一個非常嚴肅的表情悄悄盯著正在忙碌的人類們，表情彷彿是在詢問大家有沒有乖乖打掃。面對小陣認真負責的眼神，員工忍不住拍下「監工照」笑說「獸醫們將在嚴格的監督下進行清潔工作」。

動物醫院院長表示，小陣是隻性格穩定的貓頭鷹，經常暗中觀察忙碌的員工，「牠也不是第一次擔任清掃監工，有一次打烊後清潔環境，就發現小陣停在座椅上嚴肅盯著我們看。」除此之外小陣也很喜歡在獸醫們吃午餐時來湊熱鬧。

▲動物醫院雪鴞化身「嚴肅監工」　從櫃子後緊盯掃除進度。（圖／翻攝自X／）

▲小陣趁著獸醫師吃午餐，也過來湊熱鬧。（圖／翻攝自X／@kibatanoukoku）

等獸醫們打掃完後，小陣停在座椅上露出滿意的表情，似乎覺得打掃的成果很棒。《ETtoday寵物雲》提醒，雖然認真監工的小陣非常萌，但所有貓頭鷹在台灣都屬於保育類動物，禁止任意獵捕飼養，如果私養將會違反《野生動物保育法》，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

▲動物醫院雪鴞化身「嚴肅監工」　從櫃子後緊盯掃除進度。（圖／翻攝自X／）

▲小陣：大家打掃得不錯～（圖／翻攝自X／@kibatanoukoku） 

關鍵字： 貓頭鷹雪鴞

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