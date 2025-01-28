詐騙犯黑貓喵喵大叫「賣萌騙食物」　手法遭媽媽瞬間看穿

▲黑貓喵喵叫賣萌騙飯，結果瞬間被媽媽看穿。（圖／翻攝自X／@punoco）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本黑貓（クロタ）今年5歲，某天牠發現自動餵食機居然沒有準時運作，看著空蕩蕩的碗，只好轉向鏟屎官喵喵叫求助，大叫的經典表情就這麼恰好的被媽媽拍下，但其實這一切都是來自貓咪的騙局。

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▲黑田把媽媽的手當成枕頭，牠其實是「詐騙慣犯」。（圖／翻攝自X／@punoco）

在鏟屎官上傳的照片中，可以發現黑田蹲坐在家裡的自動餵食器前，本應該出現飼料的碗盤裡空無一物，讓牠瞪大眼睛，急得對媽媽大喊，催促對方趕快把食物變出來。黑田張嘴的瞬間，兩顆可愛的小虎牙也跟著出來「見客」，生動的表情也直接逗樂了奴才，不過媽媽特地在配文中用括號註記「吃過」，原來不過黑田其實已經吃飽了。

黑田是位「詐騙慣犯」，經常用大喊大叫跟媽媽要飯吃，但也不是每次都會成功。有的時候牠明明不餓，卻還是會跑到餵食器前狂喵，由於牠前科累累，許多網友也毫不留情的拆穿牠的把戲，「這是一個騙局」、「你吃過了哈哈」、「這是一個表演『還沒吃飯！』的演技派」。

▲黑田：媽媽飯呢？（圖／翻攝自X／@punoco）