米克斯偷窺「整隻暴露」還以為已經藏好　傻到笑翻飼主

▲米克斯想試著偷窺主人，但忘記把身體藏好。（圖／翻攝自X/@RUby0522dog）

記者賈沐蓉／綜合報導

毛小孩飼主一定會有過被寵物們「偷窺」的經驗，但這項技術其實也需要學習。日本埼玉縣有隻叫做嚕比（ルビー）的7歲米克斯犬，在這方面就欠缺了一點經驗，偷窺飼主時整張臉雖然有好好躲在遮蔽物後方，但身體卻整個暴露在外。

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▲嚕比與飼主一起自拍。（圖／翻攝自X/@RUby0522dog）

在X帳號@RUby0522dog上傳的貼文中，可以看見嚕比從沙發後方探出頭，偷偷看著身邊的主人。牠將尾巴緊貼著後腿收好，似乎是在因為「初次犯案」而緊張，然而牠卻忘記要身體藏起來，結果原本的「偷窺」當場失敗，飼主看到愛犬「認真錯地方」的樣子忍不住爆笑，「拜託，誰來教教我的好朋友嚕比怎麼偷窺！」。

其實嚕比是隻很怕生的狗狗，但牠很黏主人，經常會偷偷霸占枕頭。雖然牠在偷窺上的嘗試並不成功，但網友們提供了許多「示範照」，「這是完美的隱藏方式」、「太可愛，讓我所有的疲勞消失了」、「黑暗時偷窺的最佳時機」。

▲嚕比跑到飼主床上，偷偷佔用他的枕頭。（圖／翻攝自X/@RUby0522dog）