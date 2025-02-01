ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發一臉滿意　奴才開心：感謝您使用它

▲乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發　一臉滿意奴才開心：感謝您使用它。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

▲乳牛貓以大叔坐姿試躺沙發，看起來很滿意舒適度。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位叫做「響介」的網友家裡養了4隻貓咪，這天他買了一張時尚的新沙發，希望貓咪們願意使用它，結果家裡的其中一隻乳牛貓立刻開始試用，以舒服的姿勢背靠著沙發躺下，看起來非常滿意奴才買的新家具，響介也高興得感謝貓咪青睞。

▲乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發　一臉滿意奴才開心：感謝您使用它。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲乳牛貓：奴才這沙發不錯喔！（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

X帳號@HOMEALONe_ksk上傳的貼文中，可以看見貓皇呈現「大叔坐」姿勢，背靠著沙發的椅背休息，兩隻後腳則在沙發上伸展開來，臉上的表情則非常的自在。響介看到貓咪們給予這張沙發高度評價，心裡也是非常高興，並在貼文中表示「非常感謝您使用它」。

幾天後這隻乳牛貓選擇躺在主人的肚子上休息，響介也在貼文裡自嘲「今天他在這張便宜的沙發上放鬆」。這張乳牛貓試用沙發的貼文也引起廣大關注，吸引超過247萬次的點閱率，對此許多網友也紛紛留言「內心絕對是人吧」、「牠熟練的使用沙發」、「不一起坐嗎？牠在這麼說著」。

▲乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發　一臉滿意奴才開心：感謝您使用它。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

▲乳牛貓躺在飼主身上一起休息。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

 

關鍵字： 貓咪乳牛貓新沙發舒適

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

善心女發現受傷帝王斑蝶　用羽毛自製「義翅」助牠重返天空

胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

家裡出現陌生人　虎班嚇到變「棉被生物」眼眶泛淚委屈巴巴

天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵

歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

給它一座發明獎！日「抓蟑螂神器」絕不弄髒雙手　3步驟小強掰掰

貓心臟病急插管搶命　飼主不想救：只是買給5歲孫子玩幾天

收到N個紅包！「尿布米克斯」看傻眼原地癱坐　背後藏著洋蔥故事

固執黑貓堅持「手要放奴才身上」　她反碰回去卻挨揍

乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發一臉滿意　奴才開心：感謝您使用它

愛跳舞跑趴...最後變貓神大人！日本貓神社起源竟是「貓的報恩」

流浪貓打架滿身抓傷怎麼辦　傷口沖食鹽水再擦碘酒減少惡化

梅花鹿「誤闖南灣海灘」險遭沖走　衝浪客合力帶牠上岸

「豹」露真面目！超萌叫聲曝光　網：大貓咪可以養嗎

鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」築巢　害鏟屎官跑銀行「拼圖」

固執黑貓堅持「手要放奴才身上」　她反碰回去卻挨揍

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

毛毛蟲柯基的逆襲！　「從受虐到樂觀」背後故事超催淚

2歲柴被狂吸「飛機耳」眼神驚恐　媽媽：抱歉我忍不住啦！

「從無到有」台鋼創隊應援團長卸任　希本與Gary發文道別球迷不捨

愛莉莎莎旅居泰國澄清「來玩不危險」　曝豬仔事件1重要關鍵

蛇年迎新走春！新北推薦3處賞櫻景點　感受粉色春日浪漫

大年初四迎財神　侯友宜赴八里、林口參拜發福袋

林本源園邸古蹟賀歲慶元宵　易經流年、版畫捏麵手作樂新春

新北休閒農場春節不打烊　親子共遊體驗自然之美

Natural10攜手新北動保處　百份鮮食為毛寶貝加菜迎新春

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

吃完「火鍋」騎車變酒駕　騎士被判刑2個月再罰2萬元

初五「迎財神」小錢變大錢！拜拜時間、流程一次看　禱詞有技巧

寵物動物熱門新聞

日「抓蟑螂神器」絕不弄髒雙手

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

收到N紅包　尿布汪傻眼原地癱坐

黑貓手放奴才身上　她反碰秒挨揍

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

胖貓偷搗蛋！　得逞後叼戰利品逃跑

「全自動挖土基」返鄉幫忙拔蘿蔔

梅花鹿誤闖南灣險沖走　衝浪客救援

月死18狗！「動保女俠」狗園成煉獄

寵物溝通師要不要納管　農業部仍在評估中

蟲蟲柯基的逆襲！背後故事超催淚

海豚群騷擾鱷魚　背後偷襲咬尾巴

鸚鵡咬鈔票築巢「史上最貴建材」

主人返家　豹紋守宮守了一整天狂撒嬌

讀者迴響

熱門新聞

日「抓蟑螂神器」絕不弄髒雙手

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

收到N紅包　尿布汪傻眼原地癱坐

黑貓手放奴才身上　她反碰秒挨揍

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

胖貓偷搗蛋！　得逞後叼戰利品逃跑

「全自動挖土基」返鄉幫忙拔蘿蔔

梅花鹿誤闖南灣險沖走　衝浪客救援

月死18狗！「動保女俠」狗園成煉獄

寵物溝通師要不要納管　農業部仍在評估中

蟲蟲柯基的逆襲！背後故事超催淚

海豚群騷擾鱷魚　背後偷襲咬尾巴

鸚鵡咬鈔票築巢「史上最貴建材」

主人返家　豹紋守宮守了一整天狂撒嬌

與煙火合影意外撞臉「迷因貓」！

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面