乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發一臉滿意　奴才開心：感謝您使用它

▲乳牛貓以大叔坐姿試躺沙發，看起來很滿意舒適度。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位叫做「響介」的網友家裡養了4隻貓咪，這天他買了一張時尚的新沙發，希望貓咪們願意使用它，結果家裡的其中一隻乳牛貓立刻開始試用，以舒服的姿勢背靠著沙發躺下，看起來非常滿意奴才買的新家具，響介也高興得感謝貓咪青睞。

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▲乳牛貓：奴才這沙發不錯喔！（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）

X帳號@HOMEALONe_ksk上傳的貼文中，可以看見貓皇呈現「大叔坐」姿勢，背靠著沙發的椅背休息，兩隻後腳則在沙發上伸展開來，臉上的表情則非常的自在。響介看到貓咪們給予這張沙發高度評價，心裡也是非常高興，並在貼文中表示「非常感謝您使用它」。

幾天後這隻乳牛貓選擇躺在主人的肚子上休息，響介也在貼文裡自嘲「今天他在這張便宜的沙發上放鬆」。這張乳牛貓試用沙發的貼文也引起廣大關注，吸引超過247萬次的點閱率，對此許多網友也紛紛留言「內心絕對是人吧」、「牠熟練的使用沙發」、「不一起坐嗎？牠在這麼說著」。

▲乳牛貓躺在飼主身上一起休息。（圖／翻攝自X／@HOMEALONe_ksk）