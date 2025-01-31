固執黑貓堅持「手要放奴才身上」　她反碰回去卻挨揍

記者賈沐蓉／綜合報導

祖伊(Zhuri)是一隻非常固執的黑貓，這天牠把自己的手搭在奴才瑪莉亞的肩膀上，奴才擋多次無效於是用手碰牠的額頭，結果祖伊立刻揮貓拳教訓。

▲祖伊堅持要把手放在瑪莉亞身上，卻屢遭拒絕。（圖／翻攝自TikTok／@mariahyarbrough）

TikTok帳號@mariahyarbrough上傳的影片中，可以看見祖伊把貓爪放在瑪莉亞的手臂上，飼主一邊說著「不，請別碰我」一邊把貓咪的手拿開，但祖伊又重新把手擺回原來的位置，聽到奴才碎碎念時還故意放慢動作。最後瑪利亞乾脆把食指放在祖伊的頭上，讓貓主子感受一下被亂碰的感覺，不料下一秒慘遭「貓爪功」襲擊，連手機鏡頭都挨了一拳。

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▲祖伊：奴才！把你的手給我移開！現在！！（圖／翻攝自TikTok／@mariahyarbrough）

祖伊是隻很聰明的貓，跟瑪莉亞玩捉迷藏時會用爪子開門，總是能立刻找到躲起來的鏟屎官。這段奴才與貓逗趣的互動累積超過170萬次點閱，網友們也非常喜歡他們「相愛相殺」的互動，紛紛留言「貓好怪，但我好喜歡」、「那個緩緩移動的手哈哈」、「牠絕對知道自己在幹嘛」。

▲祖伊跟鏟屎官玩捉迷藏，總是能迅速找到人。（圖／翻攝自TikTok／@mariahyarbrough）