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「貓小三」緊抱爸爸不放　每天跟媽上演「爭寵戲碼」

▲貓咪跟鏟屎官搶老公，每天都在互相爭寵。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

「阿福」是隻非常愛撒嬌的貓咪，家人裡最喜歡爸爸，經常緊抱著對方撒嬌。這天自稱「愛福人士」的媽媽發現愛貓又抱住先生的手臂不放，於是決定要搶回自己的正宮地位，不料阿福也非常固執，一人一貓開始上演爭寵戲碼。

▲家有「貓小三」！緊抱奴才老公不放　每天上演爭寵戲碼。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲阿福緊抱著爸爸不放。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中阿福躺在爸爸的大腿上，兩隻前爪抱著手臂不放，媽媽見狀試著把另一半的手拉開，還對貓咪抗議「那是我老公！放開！」。然而阿福也不是那麼容易放棄的貓，立刻重新抱住爸爸的手，最後乾脆全身巴著不放。媽媽接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，「阿福雖然是公貓，可是牠很愛我老公的大腿，除非我老公不在，牠才會想黏我。」

▲家有「貓小三」！緊抱奴才老公不放　每天上演爭寵戲碼。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿福躺在爸爸大腿上，看起來非常舒適。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後這場「宮鬥大戲」阿福獲得最終勝利，眼神看起來非常得意。媽媽透露阿福的占有慾很強，「牠每次都沒有要讓我，搶到老公就不放手」。Threads網友看到影片後，也紛紛留言「你直接投降吧，貓是無敵的」、「原來綠茶喵不分性別」、「貓：不被愛的才是小三」。

▲家有「貓小三」！緊抱奴才老公不放　每天上演爭寵戲碼。（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿福：我還是愛我媽啦～（圖／愛福人士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪撒嬌爭寵占有慾貓小三

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