ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」築巢　害鏟屎官跑銀行「拼圖」

▲鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」來築巢　害鏟屎官要跑銀行。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

▲鸚鵡咬鈔票當築巢材料，害飼主要跑銀行換新鈔。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本6歲的愛情鳥小金（キンちゃん）打算找些建材來築巢，偏偏挑中了飼主的萬元大鈔。等媽媽發現錢不見時，鈔票已經被小金咬成一條一條的細紙片，害她不得不跑一趟銀行換取新鈔。

▲鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」來築巢　害鏟屎官要跑銀行。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小金：嗯？我怎麼了嗎？（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

在飼主上傳的照片中，可以看見3張破損的萬元紙鈔，它們的兩端都出現了鋸齒狀的破損，旁邊還放著一些顯然是從鈔票上撕下來的細紙條。這些都是小金的「傑作」，牠先偷走鈔票，再一點一點地用鳥喙把他們撕成細條狀，最後就變成能拿來築巢的「建材」。被抓包的「犯罪鳥」則對此毫無悔意，還一臉天真無邪地歪頭裝傻。

後來媽媽拿著這些破損的鈔票來到銀行，與行員一起用透明膠帶完成了這份「拼圖」，對此她也在留言中表示「給銀行工作人員帶來麻煩，我深感抱歉」。平時的飼主很寵愛小金，還會特地準備葡萄與水果大餐供牠享用，而面對這張「史上最貴建材」照，網友們倒是一致決定該原諒小金，「看來犯人很明顯」、「這個罪犯實在太可愛了」。

▲鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」來築巢　害鏟屎官要跑銀行。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

▲享用葡萄與水梨的小金，背後則是同住的鳥室友小浦。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

關鍵字： 愛情鳥萬元大鈔犯罪鳥修復

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

善心女發現受傷帝王斑蝶　用羽毛自製「義翅」助牠重返天空

胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

家裡出現陌生人　虎班嚇到變「棉被生物」眼眶泛淚委屈巴巴

天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵

歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

給它一座發明獎！日「抓蟑螂神器」絕不弄髒雙手　3步驟小強掰掰

收到N個紅包！「尿布米克斯」看傻眼原地癱坐　背後藏著洋蔥故事

貓心臟病急插管搶命　飼主不想救：只是買給5歲孫子玩幾天

固執黑貓堅持「手要放奴才身上」　她反碰回去卻挨揍

鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」築巢　害鏟屎官跑銀行「拼圖」

固執黑貓堅持「手要放奴才身上」　她反碰回去卻挨揍

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

毛毛蟲柯基的逆襲！　「從受虐到樂觀」背後故事超催淚

2歲柴被狂吸「飛機耳」眼神驚恐　媽媽：抱歉我忍不住啦！

蛇年帶「20KG網紋蟒」刮刮樂　網友敲碗：有沒有中獎

怕生愛貓住寵物旅館　竟跟保姆「呼嚕嚕」！奴才：我被NTR了？

國道貪食蛇「要改走平面？」　1狀況過來人推爆：寧可慢慢來

成熟愛情關係的7個必知　首先是該理解「愛不能克服一切」

四叉貓質疑陳佩琪搭主席專車　黃國昌：民眾黨家務事不勞側翼說三道四

日本擬對半導體出口管制　陸商務部：影響供應鏈安全穩定

國1虎尾路段「紫爆」時速剩17公里　國5北上塞了恐塞到過夜

「撿到中1000元刮刮樂」店家說要告　女拿到錢：眼紅還是我手賤？

初四迎財神「不宜出遠門」！命理師曝至少開窗15分：讓家裡換氣

女子買100元商品「卻支付110元」　店員嚇到秒報警…烏龍真相曝

快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

「1200萬大吉利」第2張刮到了！　彰化女移工嗨喊「寄回越南」

寵物動物熱門新聞

日「抓蟑螂神器」絕不弄髒雙手

收到N紅包　尿布汪傻眼原地癱坐

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

黑貓手放奴才身上　她反碰秒挨揍

胖貓偷搗蛋！　得逞後叼戰利品逃跑

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

蟲蟲柯基的逆襲！背後故事超催淚

「全自動挖土基」返鄉幫忙拔蘿蔔

月死18狗！「動保女俠」狗園成煉獄

鸚鵡咬鈔票築巢「史上最貴建材」

與煙火合影意外撞臉「迷因貓」！

冬天熊不冬眠...闖民宅躲暖桌取暖

主人返家　豹紋守宮守了一整天狂撒嬌

被主人丟在市場　狗狗守機車踏板苦等8小時

讀者迴響

熱門新聞

日「抓蟑螂神器」絕不弄髒雙手

收到N紅包　尿布汪傻眼原地癱坐

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

黑貓手放奴才身上　她反碰秒挨揍

胖貓偷搗蛋！　得逞後叼戰利品逃跑

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

蟲蟲柯基的逆襲！背後故事超催淚

「全自動挖土基」返鄉幫忙拔蘿蔔

月死18狗！「動保女俠」狗園成煉獄

鸚鵡咬鈔票築巢「史上最貴建材」

與煙火合影意外撞臉「迷因貓」！

冬天熊不冬眠...闖民宅躲暖桌取暖

主人返家　豹紋守宮守了一整天狂撒嬌

被主人丟在市場　狗狗守機車踏板苦等8小時

彰化推認養毛小孩專案　送6千元嫁妝再享終身免費疫苗

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面