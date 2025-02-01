鸚鵡咬鈔票當「史上最貴建材」築巢　害鏟屎官跑銀行「拼圖」

▲鸚鵡咬鈔票當築巢材料，害飼主要跑銀行換新鈔。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本6歲的愛情鳥小金（キンちゃん）打算找些建材來築巢，偏偏挑中了飼主的萬元大鈔。等媽媽發現錢不見時，鈔票已經被小金咬成一條一條的細紙片，害她不得不跑一趟銀行換取新鈔。

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▲小金：嗯？我怎麼了嗎？（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）

在飼主上傳的照片中，可以看見3張破損的萬元紙鈔，它們的兩端都出現了鋸齒狀的破損，旁邊還放著一些顯然是從鈔票上撕下來的細紙條。這些都是小金的「傑作」，牠先偷走鈔票，再一點一點地用鳥喙把他們撕成細條狀，最後就變成能拿來築巢的「建材」。被抓包的「犯罪鳥」則對此毫無悔意，還一臉天真無邪地歪頭裝傻。

後來媽媽拿著這些破損的鈔票來到銀行，與行員一起用透明膠帶完成了這份「拼圖」，對此她也在留言中表示「給銀行工作人員帶來麻煩，我深感抱歉」。平時的飼主很寵愛小金，還會特地準備葡萄與水果大餐供牠享用，而面對這張「史上最貴建材」照，網友們倒是一致決定該原諒小金，「看來犯人很明顯」、「這個罪犯實在太可愛了」。

▲享用葡萄與水梨的小金，背後則是同住的鳥室友小浦。（圖／翻攝自X／@yumi_yumisan）