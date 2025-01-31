2歲柴被狂吸「飛機耳」眼神驚恐　媽媽：抱歉我忍不住啦！

▲柴犬被媽媽抱住狂吸，嚇到變飛機耳眼神哀求。（圖／翻攝自X／@pomesibakonsome）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本2歲柴犬「清湯」毛茸茸模樣相當可愛，讓媽媽忍不住想狂吸一番，然而清湯並不喜歡飼主的「癡漢行為」。這天女主人又忍不住把臉埋進愛犬的毛裡猛吸，沒想到清湯的耳朵瞬間開飛機，用眼神哀求媽媽放過自己。

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▲清湯有著非常蓬鬆的毛皮，讓主人忍不住想吸。（圖／翻攝自X／@pomesibakonsome）

根據在X帳號@pomesibakonsome中，可以看見飼主把臉埋在清湯的胸口前，看起來對牠身上的味道非常陶醉，甚至還在配文中寫到「我受不了這個味道啊啊啊！」。可是清湯顯然對這種親密接觸感到反感，耳朵整個平貼在腦袋上變成「飛機耳」，眼神驚恐的看著拍攝的方向，似乎是想趕快逃跑。目前這則貼文已經累積超過63萬次點閱。

平時的清湯也是隻很有趣的狗狗，面對家裡的新生兒時原本只敢從遠處偷看，等到爸爸將小孩抱過來給牠認識，牠居然大膽舔了腳一口試味道。面對清湯被媽媽吸的「驚恐臉」，網友們沒有因此感到同情，反而紛紛表示自己也想聞聞看，「我覺得可以再靠近一點（笑）」、「如果在牠面前，我也可能會想吸」。

▲清湯遠遠的看著嬰兒車裡的寶寶，謹慎的觀察這個新出現的小傢伙。（圖／翻攝自X／@pomesibakonsome）

▲清湯：我舔舔看弟弟是什麼味道～（圖／翻攝自X／@pomesibakonsome）