蛇年帶「20KG網紋蟒」刮刮樂　網友敲碗：有沒有中獎

▲飼主趁著蛇年帶著網紋蟒出門挑選彩劵。（圖／網友小N提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

春節期間，許多人都會前往彩劵行試試手氣。今年正逢蛇年，網友小N帶著3歲的寵物網紋蟒「滷肉飯」一起出門買刮刮樂，並讓這位「蛇年主角」親自挑選。在經過老闆同意後，滷肉飯在一排刮刮樂面前搖頭晃腦，似乎在思考哪張比較容易中獎。

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▲滷肉飯面對一堆刮刮樂，像是在想著哪張會中獎。（圖／網友小N提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中的滷肉飯由小N抱著，時不時吐信「偵測」，看看面前的刮刮樂是否藏有大獎。飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，自己兩年前就有這個想法，只是「一直在等蛇年到」。同時她也透露帶滷肉飯出門的秘訣就是「注意天氣跟蛇本身的狀態」，由於最近氣溫下降，因此當天是用袋子把蛇載到彩劵行附近，然後再背著牠進去。

▲滷肉飯被飼主惡搞P圖，看起就像在噴火。（圖／網友小N提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲滷肉飯雖然是隻20公斤的蛇，但個性非常溫和。（圖／網友小N提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實滷肉飯可是個「社交高手」，經常跟著飼主到處走動，雖然偶爾會用外出包，但最常待的位置還是小N的身上，因為牠「20公斤了放包包其實太重不好拉」。隨後這段帶蛇選彩劵的影片也吸引許友注意，網友們也好奇滷肉飯的運氣如合，飼主也在採訪中揭露牠的手氣不虧不賺，「買一百中一百買兩千中兩千，買多少中多少」，是位穩定的選手！

▲選完刮刮樂後，接受大家摸摸的滷肉飯。（圖／網友小N提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）