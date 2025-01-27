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拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救

▲拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救。（圖／翻攝自X／@Mary59Noah33）

▲拉拉遭到爸爸抱緊處理，表情超級無奈只好用眼神跟媽媽求救。（圖／翻攝自X／@Mary59Noah33）

記者賈沐蓉／綜合報導

10個月大拉布拉多犬諾亞（ノア）被爸爸「抱緊處理」，牠露出一臉無奈的表情，但牠沒有直接推開爸爸，只是用哀怨眼神向遠處的媽媽求救。

▲拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救。（圖／翻攝自X／@Mary59Noah33）

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▲諾亞10個月大還是幼犬，但性格溫和穩定。（圖／翻攝自X／@Mary59Noah33）

根據飼主娜塔莉分享的照片，可以看到男主人趴在地上，雙手緊緊抱住諾亞的身體和脖子，幾乎半個人都壓在狗狗身上。雖然諾亞對爸爸這種「沉重的愛」感到困擾，但脾氣好的牠只是委屈地望著遠處的媽媽，似乎在期盼能有人幫自己解圍，媽媽見狀好笑地模仿愛犬的口吻寫道「媽媽，爸爸又來了……」。

事實上諾亞早已習慣了爸爸的「騷擾」，又壯又柔軟超好抱，經常被爸爸當成抱枕。牠哀怨又生動的表情成功吸引了超過52萬次的點閱。不少被牠無奈模樣逗笑的網友留言道「這是幸福的擁抱」、「牠看起來很困擾，但也很溫柔」、「爸爸沉重的愛哈哈」。

▲拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救。（圖／翻攝自X／@Mary59Noah33）

▲諾亞：唉...這份沉重的愛...（圖／翻攝自X／@Mary59Noah33） 

關鍵字： 大狗愛犬拉布拉多

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