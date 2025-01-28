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貴賓狗巡視花園帶回「純天然雪靴」　媽弄乾牠又跑出去5次

▲貴賓狗出門玩雪帶回「白靴子」　一臉沒事讓媽哭笑不得。（圖／翻攝自X／@Atnj32237nm）

▲貴賓狗趁著下雪天出門玩，讓腳上沾滿雪。（圖／翻攝自X／@Atnj32237nm）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本4歲貴賓狗的Ponta（ぽんた）即使下雪仍堅持去花園，結果積雪蓋住牠的腳，導致大量白雪附著在牠的毛上，當Ponta進入家裡，頓時像是穿了「雪靴」，不過牠一臉不在意，飼主只能趕快拿毛巾來善後。

▲貴賓狗出門玩雪帶回「白靴子」　一臉沒事讓媽哭笑不得。（圖／翻攝自X／@Atnj32237nm）

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▲Ponta：媽咪你看我的新靴子！（圖／翻攝自X／@Atnj32237nm）

在X帳號@Atnj32237nm分享的照片中，可以看見狗狗四肢沾上許多白雪，地板上還散落著尚未融化的雪塊。Ponta似乎沒有對腳上多出的「白靴子」感到困擾，反而還一臉認真的看著媽媽，好像在宣示自己已經完成了「巡邏花園」的任務。飼主在貼文中用愛犬的語氣發文，「媽咪，花園巡邏完了，沒什麼異常啊！」，但顯然Ponta的腳腳並非「沒有異常」，讓媽媽哭笑不得。

事後飼主也馬上替Ponta把腳弄乾，結果等腳乾的過程中，Ponta竟跑去花園5次，過幾天出門散步時，Ponta又把自己弄得滿臉雪，讓媽媽相當頭痛。網友們也幽默的調侃，「現在換家裡有異常狀況了」、「看來滾雪滾太多」、「變雪人了耶（笑）」。

▲貴賓狗出門玩雪帶回「白靴子」　一臉沒事讓媽哭笑不得。（圖／翻攝自X／@Atnj32237nm）

▲這次除了腳，連嘴巴都沾了一圈雪。（圖／翻攝自X／@Atnj32237nm）

 

關鍵字： 狗狗貴賓狗狗玩雪

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