女子網購樹苗與「偷渡蛙」傻眼對看　霸氣收編讓牠住豪宅

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記者賈沐蓉／綜合報導

住在紐約的艾莉·羅曼(Ally Romaine)在亞馬遜網站上買了一顆橄欖樹，等包裹從佛羅里達州寄來後，裡面卻多出了一位「迷你偷渡客」，一隻小青蛙不知為何出現在裝植物的容器內，四目相對的瞬間雙方都非常震驚，最後她乾脆收編了這隻蛙。

▲艾莉開箱自己的橄欖樹苗，卻發現裡面多了一隻青蛙。（圖／翻攝自TikTok／@leafylettuce528）

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TikTok帳號@leafylettuce528分享的影片中，樹苗的塑膠容器出現了一雙小小的眼睛，直勾勾的盯著正在開箱的艾莉看，雙方就這麼大眼瞪小眼一陣子。艾莉用找來幾個塑膠盒與一些樹葉，替這隻樹蛙做了一個臨時居所，還找了些麵包蟲給當食物，不過樹蛙似乎對此不敢興趣。

▲青蛙的臨時居所，裡面還放了些葉子給牠躲藏。（圖／翻攝自TikTok／@leafylettuce528）

之後艾莉透過網路確認這是一隻古巴雨蛙，在佛州當地屬於外來入侵種。佛羅里達魚類與野生動物保護委員會建議艾莉把青蛙安樂死，但她無法接受這種處理方式，於是這隻青蛙成為了艾莉家的一份子，並取名為奧利弗·貝佐斯(Olive Bezos)，為此她還特地準備了一個水族箱，裡面有著許多植物、枯枝與泥土供奧利佛使用，其中還包括一個加熱燈來確保牠不會凍僵。

▲奧利佛躲在新家角落，似乎還有點緊張。（圖／翻攝自TikTok／@leafylettuce528）

一開始奧利弗只敢躲在樹葉間的縫隙內，但隨著時間過去牠也越來越放鬆，活動範圍也從角落擴大到水族箱玻璃上。隨後這場與青蛙的奇妙緣份也引起許多網友注意，目前已經吸引了超過96萬次的點閱率。

▲一段時間後奧利佛變得放鬆，開始願意到空曠一點的地方活動。（圖／翻攝自TikTok／@leafylettuce528）