歐告過年被小孩「玩到斷電」　晚上只想睡覺全身軟趴趴

記者賈沐蓉／綜合報導

過年期間黑色米克斯「摳啦」跟媽媽Iris一起回鄉下老家，結果家裡的小孩們一直想找狗狗玩，脾氣好的摳啦接下了這份重擔，開啟「狗保姆」職業生涯，沒想到小朋友的精力過於旺盛，累得牠下班後滿腦子只想睡覺。

▲摳啦白天忙著陪小孩玩，結果晚上累到不想動。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中摳啦整隻癱在自己床上，連頭被飼主撐起來都懶得反抗，對於媽媽說「快點啦～起來幫我抓蒼蠅～」的催促，牠也選擇無視。由於摳啦一心只想睡覺，於是用腳腳遮臉，試圖逃避騷擾行為。Iris在留言區表示不用擔心，累壞的歐告後來有好好休息，「小狗錄完影我們就讓牠歐歐睏了喔」。她在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時也表示，摳啦是一隻個性很好的狗，「我們常常捉弄她也不會生氣」。

▲摳啦用前爪遮住臉，躲避媽媽的騷擾。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳啦脾氣非常好，被媽媽玩嘴巴也不會生氣。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

摳啦發現保姆工作實在太累，於是開始想辦法翹班，小朋友找不到狗狗，便在三合院廣場大喊「摳啦咧！」，但這時摳啦就會進入「我不聽我不聽」模式，繼續躲在媽媽房間睡覺。不過現在他跟媽媽已經回到台北，順利逃離了小朋友的魔爪。 對此Threads網友也在留言區放出自家毛孩過年的「受災照」，還有人搞笑評論「終於看到標準的累得跟狗一樣」。

▲面對小朋友的摳啦覺得壓力山大。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳啦：帶小孩真累啊...（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）