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惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來

@justgunnerstunner Midwife Gunner #xlbully #foryoupage #dogsoftiktok #kittens #americanxlbullies ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

記者賈沐蓉／綜合報導

住在英國的美國惡霸犬Gunner看起來不好惹，但個性非常溫柔，這天牠發現家中懷孕的貓姊妹快生了，於是寸步不離的守在貓窩附近關心，但很快就遭到主人「強制離場」，沒想到孕貓居然追到外面找牠。

▲惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

▲Gunner發現貓媽媽要生了，寸步不離的守在旁邊。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

TikTok帳號@justgunnerstunner分享的影片中，Gunner發現家裡的孕貓開始出陣痛的跡象，立刻鑽進貓咪的房間守護，不過為了安全考量，主人選擇先把Gunner帶離房間，結果貓媽媽馬上忍痛跑出來尋找狗狗，還不停喵喵叫。最後飼主只好妥協，Gunner似乎也知道貓咪需要休息，於是自動保持距離陪伴，每隔一段時間就小心的湊近產房觀察。

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▲惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

▲貓媽忍痛跑出房間，喵喵叫找大狗。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

▲惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

▲Gunner：你還好嘛？（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

貓媽媽1小時後順利生下4隻小貓，Gunner對寶寶們非常溫柔，小心的嗅著氣味。之後的日子裡Gunner也經常幫忙照顧幼貓，即使小貓把牠的前爪當枕頭也完全不會生氣，貓媽媽需要餵奶時，牠就趴在身邊擔任保鏢，直到小貓長大並送養出去。Gunner的暖男行為也收穫許多網友的誇讚，「牠是最完美的教父」、「跟牠一起，貓咪感到安全」、「這實在太可愛了」。

▲惡霸犬發現貓媽「要生了」想陪產　遭請離場結果孕婦追出來。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner）

▲陪著貓媽餵奶的Gunner。（圖／翻攝自TikTok／@justgunnerstunner） 

關鍵字： 寵物溫馨愛心網紅犬貓情

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