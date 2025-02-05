玄鳳鸚鵡排隊馬殺雞　客人排隊等不及竟「啄膝蓋」催促

記者賈沐蓉／綜合報導

玄鳳鸚鵡「壞掉」、「醜ㄚ頭」最近來到網友Hans家借住。這天兩隻鳥兒正在排隊接受哥哥的馬殺雞服務，在後面等待的「壞掉」漸漸不耐煩，對按摩師傅的膝蓋發動攻擊，不停用鳥喙敲擊膝蓋，催促對方快來幫自己「鬆一下」。

▲圖左有灰色斑點的是「壞掉」，另一隻則是「醜丫頭」，牠們都是玄鳳鸚鵡。（圖／網友Hans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中醜丫頭停在抱枕上，半瞇著眼睛享受按摩師傅的手藝，遠處的壞掉卻因為等太久變身「奧客」，不停啄著師傅的膝蓋表達不滿，力道之大甚至產生了清楚的「咚咚」聲。好笑的是，壞掉似乎覺得這膝蓋敲起來口感不對，還默默調整位置，繼續自己的抗議行動。Hans忍不住笑噴，「後面那位先生請稍等，乖乖排隊不要生氣打人 」。

▲醜丫頭：按摩要耐心等啦～別急～（圖／網友Hans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Hans在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，鸚鵡們敲擊是沒有規律的，所以到底是在抱怨還是單純覺得好玩，就不得而知，但都不會讓人感到疼痛或是受傷，後來他乾脆手腳並用，同時幫兩隻馬殺雞。Threads網友也被壞掉可愛的抗議行為逗樂，「後面的客人比較急性子」、「鸚鵡：換我換我換我換我」、「等不及的先生有點可愛」。

▲停在按摩師傅上的壞掉跟醜丫頭。（圖／網友Hans提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）