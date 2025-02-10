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柴犬追貓「衝跳台下不來」　委屈嚶嚶叫主人傻眼救狗

▲笨柴衝跳台追貓「下不來」　嚶嚶叫呼救主人頭痛。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

▲笨柴衝上跳台追貓，結果下不來困住了。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本柴犬鰹魚乾（おかか）與家裡的貓咪追逐戰，奮力一跳衝上貓跳台，卻不知道該怎麼下去，只好在跳台頂端哀嚎。飼主被狗狗的叫聲吵醒，看到這一幕忍不住感到心累又無奈。

貼文中鰹魚乾趴在跳台頂端，手手放在貓爬架最高處的軟墊上，兩隻後腳則站在稍低一點的平台，表情看起來非常淡定，原來是牠跟家裡的貓咪追來追去，玩得太嗨忘記自己沒有貓主子那樣的跳躍能力，後果就是困在高處，只能唉唉叫求救。

▲笨柴衝跳台追貓「下不來」　嚶嚶叫呼救主人頭痛。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

▲鰹魚乾正在與貓主子上演追逐戰。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

正在打瞌睡的主人聽到鰹魚乾的哭聲，連忙跑去救狗。有趣的是柴柴突然開始死要面子，只要飼主試著把牠抱下來就會鬧脾氣，彷彿是在說「本柴可以自己走」。最後飼主拆掉了跳台底層的階梯，也數落了愛犬一頓，結束這場「跳台驚魂記」。許多X網友表示「核心不錯呀」、「但牠太可愛了，沒辦法對牠生氣」、「好淒涼的姿勢哈哈」。

▲笨柴衝跳台追貓「下不來」　嚶嚶叫呼救主人頭痛。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

▲鰹魚乾正在與貓咪玩耍，兩隻的感情非常好。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

▲笨柴衝跳台追貓「下不來」　嚶嚶叫呼救主人頭痛。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

▲飼主把跳台底部的階梯拆掉，避免鰹魚乾再做傻事。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）

 

關鍵字： 柴犬愛犬搞笑網友追貓

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