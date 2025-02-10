柴犬追貓「衝跳台下不來」　委屈嚶嚶叫主人傻眼救狗

▲笨柴衝上跳台追貓，結果下不來困住了。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）
記者賈沐蓉／綜合報導
日本柴犬鰹魚乾（おかか）與家裡的貓咪追逐戰，奮力一跳衝上貓跳台，卻不知道該怎麼下去，只好在跳台頂端哀嚎。飼主被狗狗的叫聲吵醒，看到這一幕忍不住感到心累又無奈。
夜中うとうとしてたら犬がひんひん鳴いてたから何事かと起きたらキャットタワー登頂してた
猫追いかけて降りれなくなって助け求めてた
肝心な猫はさっさとどっかいって一人残された犬…やめてくれ…#柴犬 #犬のいる暮らし #柴犬のいる生活 #柴犬のいる暮らし pic.twitter.com/2CwFUIGc6N— おかかときんぴら (@okaka_0516) January 28, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
貼文中鰹魚乾趴在跳台頂端，手手放在貓爬架最高處的軟墊上，兩隻後腳則站在稍低一點的平台，表情看起來非常淡定，原來是牠跟家裡的貓咪追來追去，玩得太嗨忘記自己沒有貓主子那樣的跳躍能力，後果就是困在高處，只能唉唉叫求救。
▲鰹魚乾正在與貓主子上演追逐戰。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）
正在打瞌睡的主人聽到鰹魚乾的哭聲，連忙跑去救狗。有趣的是柴柴突然開始死要面子，只要飼主試著把牠抱下來就會鬧脾氣，彷彿是在說「本柴可以自己走」。最後飼主拆掉了跳台底層的階梯，也數落了愛犬一頓，結束這場「跳台驚魂記」。許多X網友表示「核心不錯呀」、「但牠太可愛了，沒辦法對牠生氣」、「好淒涼的姿勢哈哈」。
▲鰹魚乾正在與貓咪玩耍，兩隻的感情非常好。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）
▲飼主把跳台底部的階梯拆掉，避免鰹魚乾再做傻事。（圖／翻攝自X／@okaka_0516）
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