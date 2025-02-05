杜賓犬迷上「玩平板」追著光球跑　媽媽還幫忙跳過廣告

記者賈沐蓉／綜合報導

許多人愛玩手機遊戲遊戲，其實狗狗也有「專屬手遊」！美國杜賓犬路易(Louiee)迷上了一款專為寵物設計的「光球追逐遊戲」，原本飼主布蘭妮只是一時興起教愛犬玩，沒想到就此打開了狗狗的新世界大門。

▲布蘭妮教路易怎麼玩平板，結果一發不可收拾。（圖／翻攝自TikTok／@socialeditbybritt）

影片中路易待在被窩裡用嘴碰觸平板，移動的光球就發出亮光並消散。路易搞懂運作原理越玩越上癮，但突然出現的廣告總是打斷牠的歡樂時光，於是滿腦子想玩遊戲的路易學著布蘭妮的樣子，用腳腳拍打螢幕想關掉，在主人的幫忙下廣告終於消失，然而另一個馬上彈出來，讓路易顯得非常難過。

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▲路易用爪子拍著平板想關閉廣告，飼主只好把牠的手移開。（圖／翻攝自TikTok／@socialeditbybritt）

當廣告一消失，路易立刻滿血復活繼續「平板之夜」，雀躍的撲咬光球，媽媽則在一旁提醒「別啃螢幕！」。然而遊戲也不是每天都能玩，當牠發現今天沒平板時顯得非常傷心，並開始咀嚼自己身上的衣服表達抗議。對此許多網友紛紛站在路易那邊「現在，給牠無廣告的版本」、「牠需要全螢幕」。

▲廣告消失後，路易又繼續玩電動。（圖／翻攝自TikTok／@socialeditbybritt）