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虎班貓聽到媽媽在哭　秒現身「邊呼嚕邊喵」暖心治癒

@nyla_fatcat My cat comes over to check on my girlfriend whenever she pretends to cry #cat #cute ♬ original sound - Nyla fatcat

記者賈沐蓉／綜合報導

奈拉(Nyla)是隻矮矮胖胖的虎斑貓，但在酷酷的外表下確有著一顆溫柔的心，這天飼主想來個惡作劇，請女友在貓皇面前假哭，沒想到奈拉立刻跑到媽媽旁邊，進入「呼嚕模式」來安慰。

▲貼心虎班聽見「奴才女友哭聲」　秒現身用溫暖呼嚕治癒。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

▲奈拉原本窩在床尾，聽到媽媽在哭立刻過去安慰。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

影片中奈拉原本窩在床尾，但一聽到哭聲就立刻擔心的跑到媽媽身邊，還開始呼嚕並湊近媽媽的臉邊發出溫柔的叫聲，似乎是在用貓語關心發生了什麼事，反應超級暖心。飼主也表示，「每當我的女友假哭，我的貓都會來關心她」。

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▲貼心虎班聽見「奴才女友哭聲」　秒現身用溫暖呼嚕治癒。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

▲奈拉一邊朝媽媽前進，一邊發出呼嚕聲。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

▲貼心虎班聽見「奴才女友哭聲」　秒現身用溫暖呼嚕治癒。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

▲奈拉：媽咪～妳怎麼了？（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

之後鏟屎官也給奈拉奉上牠最愛的點心，以感謝牠對這個家的付出。許多網友也被奈拉的「暖貓行為」感動，並在留言區表答自己對這隻貼心小貓的喜愛，「真是個甜蜜的天使寶貝」、「喵：喔不我的僕人在哭」、「我剛剛拿給我家貓皇看，牠說這是AI合成的」。

▲貼心虎班聽見「奴才女友哭聲」　秒現身用溫暖呼嚕治癒。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

奈拉正在偷吃起司碎屑。（圖／翻攝自TikTok／@nyla_fatcat）

關鍵字： 暖心安慰

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