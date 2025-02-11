飼主喊「出來」　社恐鸚鵡「緊咬外出籠」下半身魔性律動

記者賈沐蓉／採訪報導

住在桃園的2歲折衷鸚鵡「比助」非常內向，春節期間飼主Lulu帶牠回家，途中只是想幫比助清理一下身體，比助卻開始上演「拒否鳥」戲碼，緊緊咬住外出包內的膠條，用實際行動展現自己拒絕社交的決心，讓主人覺得非常頭痛。

▲比助以為媽媽要帶牠出去社交，於是緊咬外出包不肯走。（圖／網友Lulu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的比助用鳥喙咬著包包的縫隙，倔強的眼神則宣示自己今天絕對不會離開這裡。其實媽媽只是要帶牠出來擦便便，然而社恐的比助直接開起裝死模式，主人一邊勸說「你出來～出來！」並輕輕拉著牠的腳，牠仍繼續不動如山。面對這隻「大I鳥」飼主無奈的表示，「為了避免牠拆家or餓死，只能帶出來過年了」。

▲比助正在愉快的破壞湯匙。（圖／網友Lulu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來Lulu成功把比助帶出包包，並強調「沒有任何鸚鵡受傷！」，後來這隻社恐鳥還是乖巧的縮在外出包裡曬太陽。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，平時不會強迫比助出門，「只是過年沒辦法讓牠自己在家」，獨自一鳥在家的比助會瞬間變身小惡魔拆家，「什麼垃圾都要咬來玩，什麼都想吃吃看」，連家裡的白蘿蔔、保鮮盒都難逃魔爪。

▲比助後來被媽媽帶出來曬太陽，整隻變超級安靜。（圖／網友Lulu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

比助從小就由人類養大，因為幼鳥時期的叫聲很像動畫片《大雄的恐龍》裡的長頸龍比助，因此得到了這個名字。Threads網友也對比助展現「社恐鳥本色」的影片非常感興趣，「好個自閉兒XD」、「484擔心牠出來就要上桌了」、「他的眼神好堅持」。

▲比助剛剛摧毀了超大條的白蘿蔔，讓媽媽火冒三丈。（圖／網友Lulu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）