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結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

@belongingwithdogs Do I need a receipt? No, but do I get one for my dog? Absolutely I do #labradorretriever #labrador #workinglabrador #labradorsoftiktok #dogtraining #blacklab #forcefree #forcefreedogtraining #assistancedog #assistancedogintraining ♬ Messy - Lola Young

記者賈沐蓉／綜合報導

馬拉奇（Malarkey）是一隻黑色的拉不拉多，興趣之一是幫媽媽愛拉拿收據，而且一定要讓牠親口從自助結帳機台撕下。結果每當飼主準備結帳，都會在「是否需要收據」的選項上天人交戰一番。

▲結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

▲馬拉奇禮貌的看著愛拉，希望飼主讓他可以親口撕收據。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

影片中愛拉在結帳機台前猶豫了許久，但在愛犬的「拜託拜託」視線下選擇「索取收據」的選項。這隻有禮貌的汪星人還先望了主人一眼，確定她同意後才張口把那張紙條咬走，滿足這次結帳的「儀式感」，然後又乖巧的把收據塞回媽媽手上。飼主則在影片標題上寫道「我需要收據嗎？我應該拿一個給我的狗嗎？當然！」。

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▲結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

▲馬拉奇得到同意，高興得把收據撕下。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

▲結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

▲馬拉奇：媽咪這個給你～（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

平時的馬拉奇是隻活力旺盛的大狗，平時喜歡在大草地上奔跑，有時也會搗蛋拆家，把枕頭撕開並把棉花咬得到處都是。不過牠咬收據給媽媽的貼心舉動受到許多TikTok網友歡迎，「牠希望能幫你忙，多可愛啊！」、「那個眼神在說：偶可以拿嗎？」、「噢，我受不了牠那雙眼睛」。

▲結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

▲馬拉奇咬壞枕頭，把棉花咬得到處都是。（圖／翻攝自TikTok／@belongingwithdogs）

 

關鍵字： 汪星人愛心搞笑影片收據

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