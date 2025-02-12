捲毛黑汪上托兒所6年「沒半個朋友」　同學們在玩牠閃超遠

▲卡瓦普犬在狗狗托兒所上了6年課，但沒有交到半個朋友。（圖／翻攝自TikTok／@poppyelizabethxox）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國卡瓦普犬班特利(Bentley)已經去狗狗托兒所6年，卻一直沒有交到朋友，飼主波比琳恩(Poppy Lane)在翻看保姆傳來的照片時發現，無論同學在做什麼，愛犬都會選擇自己一汪遠遠旁觀。

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▲其他狗狗在拍大合照，就只有班特利躲在遠處。（圖／翻攝自TikTok／@poppyelizabethxox）

照片中的班特利總是待在遠離狗群的地方，無論同學們是在玩球或要拍大合照，牠都會選擇待在角落，盡顯自己的「孤僻狗」本色。班特利並不是討厭交朋友，而是會挑剔自己的社交對象，例如牠會害怕體型較大的狗狗，但如果是小狗就會願意對方主動靠近，不過比起跟狗朋友玩，牠更喜歡跟人類互動。

▲班特利待在角落，看著大家玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@poppyelizabethxox）

這段影片在TikTok上吸引了300萬次點閱，網友們也對班特利交不到朋友的原因做出許多推測，有人注意到班特利似乎少了一隻眼睛，會不會是因為身障才導致被孤立？但這個猜測迅速被波比反駁，「我認為這絕不是牠沒朋友的原因」。不過也有一些網友覺得事情可能沒想像中糟糕，「牠可能只是喜歡像這樣放鬆」。

▲班特利乖乖的待在飼主懷裡。（圖／翻攝自TikTok／@poppyelizabethxox）