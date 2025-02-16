20公斤薩摩耶「療癒飛撲」他屁股親地　網友羨慕：快來撞我！

記者賈沐蓉／採訪報導

高雄一家寵物餐廳的薩摩耶犬「泰迪」非常喜歡跟人互動，1歲5個月的牠看到熟人就會熱情的飛撲，臉上燦爛的微笑搭配蓬鬆柔軟的長毛非常萌，強大的衝擊力總是會不小心讓人屁股著地，但牠們可愛的樣子還是讓人難以抗拒。

▲泰迪熱情的飛撲歡迎，結果不小心撞飛手機。（圖／白雲犬舍/微笑白雲寵物餐廳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在餐廳小編分享的影片中，泰迪一看到小編的出現就高興的朝他跑來，用鬆軟的白毛與溫暖的笑容治癒人心，但在興奮之餘不小心忘記自己是一隻20公斤的大型犬，在狗狗的「療癒衝撞」後，小編的屁股立刻與地板來了一次親密接觸，就連手機也掃到颱風尾被一起撞飛。小編表示這樣的衝撞並不會讓人受傷，頂多有褲子髒掉的煩惱。

▲泰迪熱情的撲過來撒嬌，完全忘記自己是隻大狗狗。（圖／白雲犬舍/微笑白雲寵物餐廳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小編表示，店裡除了薩摩耶還有60公斤的阿拉斯加，「所以如果牠們熱情朝你衝過去，你的屁股就會在地板上」，同時也強調不是所有狗狗都會飛撲，每隻的個性也有差異，「有些會熱情找你，有些是會慢慢走過去找你 」。這幾隻活潑的毛孩還有一個技能，那就是挑剛洗好澡時揪團挖土，把奴才氣到血壓上升。

▲泰迪用後腳站起，打擾員工上班。（圖／白雲犬舍/微笑白雲寵物餐廳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在泰迪熱情的歡迎儀式過後，唯一受傷的只有手機的螢幕保護貼，Threads許多網友顯然很樂意享受泰迪的「飛撲攻擊」，並在留言區自告奮勇，「我欠撞，謝謝」、「我也想被撞飛」、「撞飛我也甘願」。

▲泰迪正在快樂的奔跑。（圖／白雲犬舍/微笑白雲寵物餐廳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）